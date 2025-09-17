El ministro Planas lanza un mensaje de "tranquilidad" ante la plaga de filoxera

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha enviado este miércoles un mensaje "de tranquilidad y de eficacia" ante la plaga de filoxera que ataca a los viñedos de algunas zonas de la isla de Tenerife. Lo ha hecho en el debate en el pleno del Congreso de una interpelación urgente de Coalición Canaria sobre los controles que se realizan actualmente en los puertos y aeropuertos del Archipiélago en materia de inspección fitosanitaria para prevenir la entrada de plagas y especies invasoras.

El titular de Agricultura ha asegurado que el Gobierno central ha puesto los medios y está aplicando de forma muy concreta tanto la normativa europea como la española y ha adelantado que estas medidas van a permitir la replantación de los viñedos que se han tenido que retirar, con financiación europea. La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha avisado de que en Canarias los puertos y los aeropuertos cuentan con puntos de inspección fronteriza que presentan "deficiencias muy evidentes".

Infraestructuras

Ha denunciado que hay la mitad de inspectores de los que debería haber y no se cuenta con las infraestructuras adecuadas, lo que contribuye a que aumente el riesgo de entrada de plagas, y ha pedido un potente plan de sensibilización y concienciación a la ciudadanía del "atentado biológico" que supone introducir especias de América o África para plantar en Canarias. Además, ha preguntado si habrá ayudas económicas para los agricultores afectados en caso de que se demuestra que esta plaga entró por falta de control.

En su respuesta, Planas ha reiterado el compromiso "total" del Gobierno de España con la protección de la agricultura canaria y, aunque ha reconocido que "se ignora, lógicamente, cuál puede haber sido el origen" de esta plaga de filoxera, ha destacado que en los controles canarios se han interceptado en el primer semestre de este año 1.039 partidas ilegales, mientras que en todo el año 2024 fueron 1.437. "Nada entra en nuestro país sin una inspección rigurosa en función de los niveles de riesgo", ha dicho el ministro, que ha señalado que se está ante un "riesgo evidente" y se están arbitrando medios y medidas "muy rigurosas", con actuaciones "inmediatas".

Colaboración

A su juicio, ambos gobiernos, central y autonómico, han hecho todo lo que estaba en su competencia y su intención es seguir colaborando "estrechamente" con el Ejecutivo canario. Tanto la diputada de CC como el ministro han puesto de manifiesto la importancia y la calidad del vino canario, con 271 bodegas que generan más de 5.000 empleos directos y producen 10 millones de litros al año, agrupadas en 10 denominaciones de origen protegida y una denominación de carácter regional.