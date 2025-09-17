'Islas Iguales', el nuevo lema del Gobierno canario para que las ochos islas avancen a la misma velocidad

El Gobierno de Canarias renueva una parte de su imagen corporativa, con la incorporación del lema político Islas Iguales, que acompañará al logo institucional vigente desde 2004. Con ello, el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo quiere reflejar su compromiso con un desarrollo del Archipiélago que solo puede progresar si las ocho islas avanzan al mismo ritmo.

Según remarcó este miércoles el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Jonathan Domínguez, el Gobierno de Canarias carecía de lema desde que en la pasada legislatura, en enero de 2020, el anterior decidiese (PSOE, NC, Podemos y ASG) decidieran suprimir el uso de un eslogan.

Creado en el Gobierno de Adán Martín

La utilización de estos claim se remonta a 2004, con la aprobación del manual de identidad corporativa del Gobierno de Canarias impulsado por el presidente ya fallecido Adán Martín, que, junto con el logo actual, comenzó a hacer uso del eslogan Una tierra única. Un trabajo arduo que empezó a calar en los gobiernos posteriores. En 2007, bajo el Gobierno de Paulino Rivero se estableció la frase Un solo pueblo, que se mantuvo hasta 2020. El viceconsejero explicó así que al llegar en 2023 comenzaron a hacer un análisis sobre la situación de la imagen corporativa del Gobierno con el objetivo de renovarla.

«El logo no se va a cambiar porque está consolidado y ya en 2004 se adelantó a su tiempo. Sigue siendo actual, pero se permite que exista un claim que englobe el mensaje institucional y la filosofía de trabajo del Ejecutivo actual», informa Efe.

Publicidad institucional

Domínguez puntualizó asimismo que a partir de ahora el Gobierno canario utilizará en todos sus documentos, mensajes y publicidad institucional el logo y este eslogan, de modo que desaparecerán todos los logos o denominación de cada consejería, con el objetivo de «unificar la imagen del gobierno».

«Es un solo gobierno para todas las islas por igual», aseveró Jonathan Domínguez, quien defendió que la filosofía del eslogan es transmitir el mensaje de que la acción de gobierno es «garantizar igualdad de condiciones, avances, desarrollos sociales, económicos y medioambientales en todas las islas por igual».

Implicación de la sociedad

El lema Islas Iguales engloba todas las líneas de trabajo actuales del Ejecutivo y el compromiso por la transformación del modelo de desarrollo de Canarias, de manera unida, con cambios a una misma velocidad, sin distinciones entre islas y personas, subrayó el viceconsejero.

Domínguez apeló a la implicación tanto de la sociedad canaria como de las instituciones isleñas destacando que se busca que «se comprometan y asuman un papel corresponsable, para entre todos lograr unas islas sostenibles con su naturaleza, con la economía, con el bienestar social y la cultura, sin perder la identidad que caracteriza a cada una», añadió.

Campañas informativas

El Gobierno impulsará diferentes campañas de información para dar a conocer las acciones que están desarrollando dentro de este compromiso de Islas Iguales que permita alcanzar una sociedad madura e informada.

Entre los ámbitos destacan los relacionados con el paisaje y la vida rural, así como la promoción del sector primario y la soberanía alimentaria. Así como, el compromiso social, las migraciones e igualdad. También pasan por la diversificación económica, industria, empleo y fomento del emprendimiento o un turismo comprometido y responsable con el ecosistema social económico y natural.