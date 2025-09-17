Canarias se transforma en el campo de entrenamiento del escudo aéreo español

Suena una alerta y dos pilotos de las Fuerzas Armadas españolas corren para despegar los cazas F-18 que llevan desde el pasado lunes en la base aérea de Gando, el objetivo: estar en el aire en menos de 15 minutos. Al mismo tiempo, se detecta un dron cerca del aeropuerto de Las Palmas gracias al equipo de la sala de control en la Base Aérea. La Policía Nacional y la Guardia Civil se coordinan y, a través de tecnología incorporada hace apenas dos años, logran inhibir el aparato que supone una amenaza para la seguridad. Estas y otras actuaciones conforman la activación de Eagle Eye 25-03, que se lleva a cabo desde este lunes en Canarias.

La misión se activó por tercera vez este año en las Islas con el objetivo de integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada dentro del sistema de Defensa Aérea Nacional. Altos cargos como el capitán Adrián Humanes, del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, destacan el auge en los últimos dos años de la defensa contra drones: "es una de las amenazas clave a día de hoy". Por ello, cuentan con más de 1.500 pilotos formados y unos 300 instructores: "estos se encargan de actualizar los conocimientos a esos pilotos", explica Humanes. En cuanto a medios, contabiliza un total de 550 drones y más de 100 medios contra drones.

Las dos misiones anteriores de este 2025 tuvieron lugar en Galicia y el Mediterráneo y, en esta ocasión, las Fuerzas Armadas se cruzan con la singularidad del Archipiélago. El teniente Domingo Abril, desplegado en la misión como jefe de la batería Patriot, dentro de la Unidad de Defensa Antiaérea (Udaa), subraya que "trabajar en Canarias supone un reto no solo por el propio despliegue y las singularidades de la orografía de la Isla, sino a nivel logístico lo que nos supone desplazarnos desde Valencia —nuestra sede de origen— hasta el Archipiélago".