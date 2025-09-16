Los grupos del ‘cuatripartito’ limitan aún más el número de viviendas vacacionales en los municipios canarios

La futura ley que regula el alquiler vacacional de la vivienda reserva un 90% del suelo edificable a uso residencial y en las 'islas verdes' y municipios del reto demográfico, esta restricción se rebaja al 80%. Es decir, de cada 100 casas, diez pueden ser utilizadas para "uso turístico de hospedaje" -20 en las islas no capitalinas y zonas afectadas por problemas de despoblación, envejecimiento o pérdida de actividad económica estructural- pero los grupos que sustentan al Gobierno canario (CC, PP, ASG y AHI) quieren ser aún más restrictivos y, por ese motivo, presentaron una enmienda que desgaja los inmuebles que se utilizan para "actividades comerciales" -despachos de abogados, hostales, notarías o inmobiliarias- para calcular el porcentaje de viviendas vacacionales.

De facto, con esa propuesta -que será incluida en el texto enmendado ya que el pacto gubernamental tiene mayoría- esas hipotéticas 90 casas pueden verse reducidas a 80 o 70, lo que dejaría en ocho o siete, según el caso, el establecimiento de viviendas vacacionales en cada zona de los distintos municipios.

Estudio de capacidad de carga

Además, los grupos gubernamentales proponen que la habilitación del uso turístico de viviendas que no respete los porcentajes de reserva establecidos solo podrá llevarse a cabo mediante ordenanzas provisionales de ordenación urbanística en las que "se acredite y justifique mediante la incorporación de un estudio de capacidad de carga".

O lo que es lo mismo, un informe que verifique "que existe un número de viviendas, en venta y alquiler, suficiente para atender adecuadamente a la demanda de los residentes y trabajadores".

Precios acordes al nivel de renta

Un estudio en el que "se comprobará que los precios son razonables dada la renta de la zona" y, a efectos del análisis de la oferta se tendrá en consideración "la vivienda en construcción, pero no el suelo disponible".

La justificación de esta nueva salvaguarda introducida en una de las enmiendas a la ley que se debaten en el Parlamento es "garantizar el equilibrio entre el uso residencial permanente, protegido constitucionalmente, y otros usos lucrativos como el turístico, tal como exige el principio de desarrollo urbano y territorial sostenible".

Justicia social y preservación cultural

Otra de las limitaciones para otorgar licencias de alquiler vacacional que deberán tener en cuenta las administraciones será conocer "qué efectos sobre la población residente tiene la actividad turística" y su "posible influencia en el entorno cultural, en especial, en aquellos núcleos que tienen valor etnográfico".

La justificación del análisis de la capacidad social "como componente obligatorio del estudio de capacidad de carga" es que" da cobertura jurídica a la planificación con criterios de justicia social y preservación cultural" para poder adoptar "decisiones equilibradas que eviten los efectos negativos de la turistificación de los barrios" de los distintos municipios.

Perspectiva preventiva

Asimismo, los grupos que apoyan al Ejecutivo consideran que es necesario abordar "desde una perspectiva preventiva", los efectos acumulativos que genera la expansión del uso turístico de viviendas sobre las infraestructuras básicas municipales, tales como el abastecimiento de agua, la red eléctrica, el saneamiento, la recogida de residuos y la accesibilidad vial.

Por tal motivo, incluyen en la ley, a través de otra enmienda, que el referido estudio sobre la capacidad de carga tenga presente de forma especial "el problema del aumento de consumo de suministros y de generación de residuos en las viviendas de uso turístico".

Por último, para El Hierro, La Gomera, La Palma y los municipios del reto demográfico, las viviendas residenciales que se pretendan habilitar para la actividad turística "deben tener una antigüedad mínima de cinco años", mientras que el para el resto del territorio será de diez años.