Europa estudia buscar fondos para atender a la infancia migrante
El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzońca, admitió que el asunto es «delicado» y que la mejor forma de ayudar sería encontrar una solución jurídica
Europa estudia buscar fondos económicos para abordar la situación migratoria que enfrenta Canarias, especialmente para la atención a la infancia migrante. De esta forma se expresó este martes el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzońca (ECR), tras conocer, junto a una delegación de eurodiputados, el fenómeno migratorio en las Islas.
«La migración necesita soluciones que sean legales y muy precisas», subrayó Rzońca quien agregó que esto solo se podrá garantizar con un «refuerzo del marco legal». Algo para lo que la UE ya se prepara: «Estamos sometidos a una gran presión para resolver este problema y para ello hace falta encontrar fondos. En la UE también nos encargamos de hacerle frente al problema y lo estamos debatiendo en la elaboración del presupuesto de 2028-2034. Se vería reflejado en el Pacto para las Migraciones si entrara en vigor para dicho periodo».
En esta línea, Rzońca aseguró que el objetivo de la visita a las Islas es «encontrar una solución eficaz a este problema que afecta al Archipiélago». La prioridad, aseguró, es «cuidar a los niños que llegan en condiciones muy difíciles y necesitan protección urgente». Con respecto a los menores migrantes no acompañados que acoge la Comunidad Autónoma, el presidente reconoció que es un problema «delicado», puesto que lo principal es hallar una solución en el ámbito jurídico, ya que «sería la mejor forma» de ayudar a los chicos.
Así, señaló que, hasta el momento, las reuniones con Canarias «están siendo muy fructíferas», por lo que, desde la Comisión de Peticiones del Palamento Europeo, pese a que la delegación es «bastante diversa» porque está compuesta por representantes de varios países y de grupos políticos diferentes «se seguirá escuchando a las personas expertas con el objetivo de recabar la mayor información posible y encontrar una solucón efectiva al problema», concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Detenido un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores en Canarias
- Torres no esconde que quiere repetir como candidato a la Presidencia de Canarias si 'hay salud' y apoyos
- Canarias, entre la alerta amarilla por fuertes vientos y oleaje, y las temperaturas estables
- El gobierno de España pide a portales digitales de alquiler que retiren 8.698 pisos ilegales de Canarias de sus webs
- El ‘boom’ de los fijos discontinuos polemiza las estadísticas del paro en Canarias
- El pollo sube de precio en Canarias el doble que en el resto del país
- Canarias urge a construir los trenes incluso con aportación de fondos propios