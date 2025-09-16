La consejera de Turismo afirma que "no hay 8.698 pisos turísticos ilegales" en Canarias

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, asegura que los 8.698 pisos turísticos -53.876 en toda España- que no podrán anunciarse en webs como Booking o Airbnb «no son todos ilegales», por lo que el anuncio que el presidente Pedro Sánchez hizo el domingo en Málaga «es simplemente una medida propagandística que no incidirá en el mercado». Una postura que también defiende la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav).

De León insiste que esas viviendas, «simplemente no están inscritas en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos» del Estado, pero sí pueden estarlo en el registro autonómico, «por lo que pueden perfectamente comercializarse en cualquier otra web, incluso en una propia que cree un propietario».

En el limbo

«En estos momentos, hay un número indeterminado de esas 8.698 viviendas que están en el limbo porque el Ministerio no ha intercambiado sus datos con los del Gobierno de Canarias, lo que crea una profunda indefensión a los propietarios».

Para la consejera, en los próximos días «podrán aflorar subsanaciones de errores en el Registro de la Propiedad» que hagan disminuir el número de viviendas anunciadas por Sánchez, por lo que conminó al Estado a «informar con claridad» al Ejecutivo canario.