El Congreso bloquea la propuesta del Senado que aumentaba las subvenciones para vuelos a las Islas

La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, decidió vetar este martes una enmienda que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, había aprobado a la Ley de Navegación Aérea, en contra del criterio del Gobierno, para conceder 1.200 millones de euros a las aerolíneas por los descuentos ofrecidos a los residentes insulares.

Este nuevo episodio de enfrentamiento institucional que mantienen ambas cámaras arranca con las diferencias del Gobierno y el PP en cuanto al dinero que hay conceder a las aerolíneas por las subvenciones que ofrecen a los residentes insulares. El Ejecutivo dice que son 319 millones de euros y el PP aumenta la cantidad hasta los 1.200 millones.

En un primer momento, el Congreso aprobó la ley con la cifra que pretendía el Gobierno, pero en cuanto el texto llegó al Senado, el PP propuso una nueva enmienda con los 1.200 millones. El Ejecutivo intentó ejercer la potestad reconocida en la Constitución para vetar esta enmienda por motivos presupuestarios, pero el Partido Popular consiguió sortear ese veto e incorporó la enmienda a la ley.

Ahora el Senado ha remitido al Congreso la ley con la enmienda incluida y fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que la Mesa que preside la socialista Francina Armengol ha decido vetar la enmienda porque contaba con un escrito de disconformidad del Gobierno, en contra de la decisión del órgano que preside el 'popular' Pedro Rollán de no aceptar el veto.

Ya sucedió con la ley de desperdicio alimentario

Un episodio similar sucedió en marzo con la Ley de Desperdicio Alimentario, cuando el Senado también aprobó enmiendas vetadas por el Gobierno y la Mesa del Congreso revocó esa decisión.

Así las cosas, en principio la enmienda quedará fuera del Pleno del Congreso, que solo votará este miércoles las enmiendas del Senado que cuenten con el visto bueno del Ejecutivo y mandará después la ley al Boletín Oficial del Estado (BOE).