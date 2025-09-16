Canarias exige los fondos pendientes de 2025 aunque haya presupuesto

El nuevo intento del Gobierno central de llevar los presupuestos del Estado al Congreso no frena el objetivo del Ejecutivo regional de negociar un decreto ley urgente con el Ministerio de Hacienda para que los fondos pendientes de 2025 lleguen a las Islas antes de finalizar el año. «El ritmo de las transferencias que tienen que llegar a Canarias es muy bajo, no se están ofreciendo soluciones para cumplir con las Islas por la falta de estabilidad en el Congreso», advirtió el portavoz del Gabinete autonómico, Alfonso Cabello.

El también viceconsejero de Presidencia afirmó que «necesitamos salvar el año 2025» al margen de que finalmente se den las condiciones para que haya presupuestos del Estado en 2026 porque hay partidas necesarias que no han llegado a las arcas autonómicas o que pueden llegar a finales de año como sucedió en 2024 con el ejercicio prácticamente cerrado. Con la fuerte crispación política que hay en las Cortes el Gobierno regional duda que haya cuentas en 2026 mientras hay asuntos de urgencia que no se están pudiendo afrontar en este último cuatrimestre del año porque no llegan las partidas comprometidas por el Estado.

Los fondos pendientes destinados a afrontar la crisis migratoria, la recuperación de La Palma, la emergencia energética o la lucha contra la pobreza son «prioridades» que está asumiendo la Comunidad Autónoma con su propio presupuesto sin que hayan llegado los fondos del Estados destinados a paliar estos asuntos. Uno de los planteamientos que ha puesto el Gobierno canario sobre la mesa de negociación es poder utilizar los remanentes que acumula la Comunidad Autónoma –alrededor de 500 millones de euros– para inversiones y en las prioridades que pretende incluir el Ejecutivo en el decreto ley. En la reunión que tuvieron los presidentes Pedro Sánchez y Fernando Clavijo en agosto en Lanzarote el jefe del Ejecutivo regional abordó esta reivindicación ante su homólogo estatal.

El Ministerio de Hacienda tiene intención de presentar antes de finalizar septiembre en el Congreso el techo de gasto y la senda fiscal, marco previo para la elaboración de las cuentas y poder presentarlas para su debate parlamentario. Desde el Ministerio de Hacienda se piensa en unas cuentas expansivas, que incorporarán incrementos en el salario de los funcionarios, en las pensiones, en partidas sociales y en la inversión en defensa, entre otras políticas. También serán los últimos presupuestos que canalicen los últimos pagos de los fondos europeos.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ratificó el pasado sábado ante el Comité Regional del PSOE que los presupuestos de 2026 «serán los más sociales que haya tenido nunca este país». Pese a estos anuncios, el portavoz del Gobierno canario indicó que se trata de una «declaración de intenciones» que ya hubo en 2024 y al final no hubo cuentas este año, por lo que mostró su desconfianza debido al contexto que existe en la política estatal.

La quita, en estudio

El Ejecutivo autonómico estudia el documento de acuerdo del Consejo de Ministros para la quita de la deuda autonómica y presentará alegaciones al mismo antes de dar su posición definitiva. Alfonso Cabello indicó que el Gobierno decidirá si acepta la oferta del Estado de asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas una vez que sean contestadas las alegaciones que va a presentar, puesto que considera que el mecanismo previsto perjudica al Archipiélago y debe ser modificado. Cabello indicó que el mecanismo propuesto es «injusto» porque «se va a perdonar alrededor de 1.000 euros más por habitante a Cataluña que a Canarias».

«A nosotros se nos condonarían aproximadamente 3.200 millones de euros, lo cual valoramos positivamente, pero si se compara con los 17.000 millones que se van a condonar a Cataluña, el desequilibrio es evidente», cuestionó Cabello. En su opinión «no puede ser que quienes más han gastado y han sido más irresponsables sean los que más se beneficien, mientras que los que hemos gestionado con responsabilidad quedemos perjudicados». Además, los 3.200 millones no van a poder destinarse a políticas públicas propias, es solamente que «cambia la titularidad de la deuda, solo cambia de manos», criticó.