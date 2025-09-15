Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ruta atlántica se reactiva: 334 migrantes en tres días

La última embarcación procede de Gambia y demuestra que la travesía es aún más larga y peligrosa

Imagen de archivo de un cayuco a su llegada a La Restinga en diciembre.

Imagen de archivo de un cayuco a su llegada a La Restinga en diciembre. / Antonio Sempere / Europa Press

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

La actividad de la ruta atlántica se ha reactivado. En solo tres días han sido rescatadas 334 personas por las embarcaciones de Salvamento Marítimo, que este mismo lunes rescató a 235 migrantes de origen subsahariano, entre ellos 22 menores, de un cayuco que partió hace 11 días de Gunjur (Gambia) y fue localizado a 20 kilómetros de El Hierro.

A ellos se suman los 36 que esta madrugada fueron desembarcados en Arguineguín (Gran Canaria) tras ser localizados y socorridos en la noche del domingo en dos embarcaciones y los 64 que desembarcaron el sábado en La Restinga.

Más lejos, más peligro

La cifra no llega a ser tan alarmante respecto a septiembre de 2024, cuando arribaron al Archipiélago más de 5.000 personas que llevaron a la extenuación física y psicológica a los equipos de Salvamento Marítimo en las Islas, pero indican que todas las previsiones se han hecho realidad: se reaviva la ruta migratoria más mortal y se hace aún más peligrosa, pues las mafias han trasladado los puntos de partido mucho más lejos: las frágiles embarcaciones parten de Gambia y Guinea Conakri con lo que la travesía supera los 2.000 kilómetros en alta mar.

Lo confirman los 149 hombres y 64 mujeres, procedentes de Mali, Senegal, Guinea, Gambia, Mauritania, Guinea Conakri, Costa de Marfil y Níger que partieron de Gunjur, un nuevo puerto abierto por las redes de tráfico de personas tras el cierre de fronteras en Mauritania y Senegal.

Aunque las entradas por vía marítima ha caído hasta el momento un 46,7 %, con la llegada de 11.883 migrantes -casi la mitad de los 22.304 que llegaron en hasta agosto de 2024 al Archipiélago- todos los datos que manejan las autoridades y onegés apuntan a que hasta noviembre la ruta se activará gracias la mejora de las condiciones meteorológicas pese a los últimos meses de menor actividad, pues la presión sobre Canarias sigue siendo alta debido a la inestabilidad en el Sahel y al crecimiento de las redes de contrabando en Mauritania.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents