El portal del Gobierno de Canarias, caído durante toda la mañana

Incidencia tecnológica en el Gobierno de Canarias. El portal oficial del Ejecutivo autonómico estuvo caído durante la mañana de este lunes. El fallo, en principio, se achaca a la actualización que actualmente se está llevando a cabo en los contratos para la gestión de los servidores. Un problema que ha impedido a cualquier usuario acceder a la información de la red, así como realizar cualquier trámite electrónico. En esta línea, ni la Agencia Tributaria ni el Registro se encontraban en funcionamiento.

El problema, sin embargo, no afectó a la intranet por lo que, según fuentes del Gobierno regional, sí que se pudo seguir trabajando internamente. El sistema, en la isla de Gran Canaria, ya se encuentra restablecido, mientras que Tenerife está rematando los fallos.

Emergencia tecnológica

No es la primera vez que Canarias se enfrenta a cuestiones de este tipo. De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de junio, a propuesta de la Dirección General de Transformación Digital la declaración de emergencia tecnológica en la Comunidad Autónoma, una decisión cuyo objetivo es agilizar la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar el sistema informático del Ejecutivo autonómico y garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía.

La medida entró en vigor el 1 de julio y permaneceró vigente hasta el 31 de diciembre para activar un paquete de actuaciones clave que fortalecerán el sistema informático. Entre los servicios que presta el Gobierno canario y que refuerza esta declaración figura la Sede Electrónica y el Punto General de Acceso de la Administración Pública, en la que están integrados todos los departamentos del Gobierno de Canarias y los organismos públicos a excepción de la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo.

También incluye las herramientas a disposición de los empleados públicos, entre ellas, el Portafirmas electrónico, que permite la gestión centralizada de los documentos o el servicio de correo electrónico. Asimismo, gestiona los sistemas Atlante, ligado a la gestión judicial, y Rescan, encargado del sistema de emergencias.