Nuevo Bintazo para volar a destinos nacionales e internacionales

Binter ha lanzado un nuevo Bintazo para volar fuera de Canarias a precios reducidos con el servicio diferencial de la aerolínea que incluye, para todas las tarifas, ventajas como equipaje de mano, entretenimiento a bordo o aperitivo gourmet de cortesía. La promoción, aplicable a sus 17 destinos nacionales de invierno y a dos internacionales, estará disponible hasta el 29 de septiembre para viajar entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de 2026.

En el ámbito nacional, se ofertan viajes desde 21 euros el trayecto. Este precio es válido cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta para vuelos a Sevilla, el nuevo destino que la aerolínea operará a partir del mes de diciembre, o a Valencia. En el caso de Madrid, se puede adquirir billetes desde 26 euros el trayecto para residentes, comprando ida y vuelta.

Otros destinos españoles que también se incluyen en esta promoción son Vigo, A Coruña, Asturias, Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Badajoz, Granada, Jerez de la Frontera, Córdoba y Mallorca.

La promoción también incluye dos destinos internacionales en Portugal y Marruecos para adquirir vuelos desde 63 euros el trayecto, con Madeira, y desde 62 euros el trayecto, con Agadir.

Ventajas para todas las tarifas

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, y de sus ATR 72 en el caso de los vuelos con Agadir y Madeira, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Además, en el caso de las rutas nacionales, la compañía aérea facilita sin coste los vuelos en conexión dentro de Canarias, haciendo posible disfrutar de estas ofertas desde todas las islas del Archipiélago por el mismo precio.