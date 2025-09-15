Muere un hombre que llegó en cayuco a El Hierro
El hombre llegó en cayuco junto con otras 63 personas el sábado a El Hierro, al puerto de la Restinga, donde llegó la embarcación por sus propios medios
EFE
Las Palmas de Gran Canaria
Un hombre que llegó el sábado en cayuco a El Hierro y fue evacuado ese mismo día al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, debido a una hipotermia grave, ha fallecido este lunes, según han confirmado a EFE el centro hospitalario.
El hombre llegó en cayuco junto con otras 63 personas el sábado a El Hierro, al puerto de la Restinga, donde llegó la embarcación por sus propios medios.
También otro hombre fue llevado al hospital de El Hierro tras llegar el cayuco a la isla a las 6.33 horas después de cuatro días de navegación desde que partieron de Nuadibú, en Mauritania.
Los hombres que viajaban en el cayuco proceden de Mali, Senegal, Mauritania, Guinea Conakry y Gambia.
