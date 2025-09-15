Canarias, escenario para la defensa nacional con la amenaza de los drones rusos sobre Europa

La misión Eagle Eye se activa por tercera vez este año en Canarias, en un contexto marcado por la creciente tensión en el ámbito de la defensa internacional. Esta edición coincide con el reciente primer derribo de aparatos enemigos en un país miembro de la OTAN, tras la incursión de drones rusos en Polonia el pasado 9 de septiembre. Aunque la misión no establece escenarios concretos, su objetivo principal es integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada dentro del sistema de Defensa Aérea Nacional. De esta forma, se busca generar sinergias y maximizar el adiestramiento conjunto de las unidades, con el fin de mejorar la eficiencia en el desarrollo de operaciones de presencia, vigilancia y control de la situación.

Julio Nieto Sampayo, comandante del Mando Operativo Aéreo, explica al respecto de la tensión en Polonia que en España "estamos no solo preparados, sino en permanente estado de alerta. Nuestro sistema de vigilancia y control aéreo opera las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando una cobertura continua". La defensa española cuenta con seis aviones en alerta permanente, "listos para responder de manera inmediata ante cualquier tipo de amenaza, ya sea de drones y otro tipo de incursiones", subraya el teniente general. Este compromiso de defensa es constante y dinámico: "seguimos trabajando sin descanso para mejorar nuestra capacidad de respuesta, anticipándonos a las nuevas amenazas que, como los drones, están evolucionando rápidamente y van a tener un protagonismo cada vez mayor en el ámbito de la seguridad nacional".

En este sentido, la activación del Eagle Eye cuenta por primera vez con la integración de equipos C-UAS con el objetivo de evaluar la eficacia y optimizar la coordinación e integración con las Fcse, para la detección y neutralización de amenazas de pequeño tamaño pilotadas remotamente. Julio Nieto Sampoya señala el desafío actual de los drones que, aunque no siempre suponen una amenaza directa o intencionada contra la seguridad aérea, "su presencia puede generar numerosas perturbaciones y aumentar las posibilidades de incidentes". Por ello, Nieto recuerda que los sistemas contra vehículos aéreos no tripulados (UAS) deben ser "cada vez más eficientes y cotar con un despliegue ampliado, para poder detectar, neutralizar y mitigar eficazmente esta posible amenaza".

Visita al Fragata 'Cristobal Colón' en Las Palmas de Gran Canaria. / Ángel Medina G.

Despliegue

En esta edición del Eagle Eye —la tercera de 2025—, por parte del Ejército del Aire y del Espacio participarán seis F-18 del Ala 12, desplegado en la base de Torrejón de Ardoz, Madrid, con misiones de Quick Reaction Alert (QRA), que son servicios de alerta que aseguran la capacidad de estar en el aire en menos de 15 minutos desde la detección de una traza no identificada. Para ello, el Ala 12 desplegará hasta 60 militares —entre tripulaciones y personal de mantenimiento y apoyo—en la Base Aérea de Gando. "Toda la unidad afronta con ilusión y ambición el reto de garantizar la seguridad y defensa aérea de España", señala el comandante Miguel Jiménez Barragán del Ala 12, que cree que se trata de una oportunidad para la integración de los cazas F18 con otros medios terrestres y navales en Canarias.

Además, en este despliegue se integrarán medios Counter-Unmanned Aircraft System de pequeño tamaño (C-UAS LSS, por sus siglas en inglés) con la participación de medios del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), Ejército de Tierra, Armada y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, el Grupo de Alerta y Control (Grualercon), ubicado en la Base Aérea de Gando, será el encargado de ejercer la vigilancia del espacio aéreo con datos proporcionados por Escuadrones de Vigilancia Aérea, así como de medios terrestres y navales.