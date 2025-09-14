El gobierno de España pide a portales digitales de alquiler que retiren 8.698 pisos ilegales de Canarias de sus webs

Pedro Sánchez ha dado un paso al frente en la lucha contra el problema de la vivienda, especialmente en la población joven, a la que le es prácticamente imposible acceder a un hogar por las condiciones que representa el tejido residencial en el país. De esta forma, el presidente del gobierno español ha anunciado que le ha solicitado a los portales digitales de alquileres que retiren 53.876 anuncios de casas en la geografía española que no cumplen con la normativa y que pretenden convertirse en alquileres vacacionales. De todas ellas, 8.698 son en el Archipiélago.

"Este mismo lunes, después de haber recibido toda la información de ese registro único de arrendamientos, hemos detectado miles de irregularidades de muchas de estas viviendas. Pretenden convertirse en alquileres vacacionales, turísticos. Lo que vamos a hacer es quitar de ese registro único 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes para la gente joven y las familias de nuestro país", anunció Sánchez en un mitin del PSOE en Málaga en la mañana del domingo.

Sobre la retirada de estas viviendas, se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Números en Canarias

En cuanto al reparto de viviendas que se han detectado que incumplen la normativa en Canarias, hay que tener en cuenta que Adeje con 765 pisos es el municipio que mayor aglomeración concentra del Archipiélago. San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, con 637 y Puerto de la Cruz, en Tenerife, con 531 le siguen en número. Asimismo La Oliva (Fuerteventura) con 484 y Yaiza (Lanzarote), con 442 también presentan un dígito alto.

Las cos capitales de provincia representan un menor número de viviendas que no cumplen con la normativa. Las Palmas de Gran Canaria refleja 350 pisos y en Santa Cruz de Tenerife constan 259.

Canarias es la segunda Comunidad Autónoma con mayor concentración de casas que van a ser intervenidas por el Gobierno de España y solo le supera Andalucía con un total de 16.740. Cataluña, con 7.729 es la tercera región nacional con mayor pisos a tratar.