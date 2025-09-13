Torres no esconde que quiere repetir como candidato a la Presidencia de Canarias si "hay salud" y apoyos

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, no esconde que le gustaría repetir como candidato socialista a la Presidencia de Canarias en 2027, si cuenta con el respaldo de la militancia "y hay salud". En una rueda de prensa previa al Comité Regional del partido, celebrado este sábado en Infecar (Gran Canaria), Torres lanzó una contundente ofensiva contra la gestión del actual Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular, acusándolo de" ineficacia, engaño electoral y complicidad con la ultraderecha". Posteriormente hizo las mismas acusaciones ante los miembros socialistas del Comité Regional, el primero que se celebra tras el Congreso del PSOE Canarias en enero, donde resultó reelegido como secretario general.

Torres señaló que, tras dos años de legislatura, "es momento de hablar fundamentalmente de Canarias" y no de "Cataluña o de Madrid o de Sánchez", acusando al Ejecutivo que preside el nacionalista Fernando Clavijo de desviar la atención hacia fuera cuando los problemas los tiene en Canarias, sobre todo, con su socio de Gobierno, el PP. Torres subrayó la contradicción del Partido Popular canario, al votar en el Congreso de los Diputados "en contra del decreto de menores para sacar a los menores de Canarias", del decreto antiapagones, de las ayudas a La Palma y de la subida de pensiones. Criticó además a CC por ser "cómplice" de estas acciones y mencionó, de nuevo, que la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería es un hito logrado "a pesar de que el Partido Popular de Canarias también votara en contra".

Engaño electoral

Además, insistió en que el Gobierno canario ha llevado a la práctica el "mayor engaño electoral" al no haber bajado dos puntos el IGIC, una promesa de la campaña electoral de CC que calificó de "fraude, de un engaño y de una falacia" para conseguir votos.

Asimismo, censuró a Coalición Canaria por gobernar con Vox en municipios como Granadilla de Abona y Teguise para evitar que haya alcaldes socialistas, lo que considera una "complicidad de ese auge y de ese aumento" de la ultraderecha, dándoles poder en instituciones importantes.

El líder socialista puso sobre la mesa otras críticas a la gestión del Ejecutivo autonómico:

• Economía y bienestar: Cuestionó si la cesta de la compra es "más posible y más llevadera" o si las economías canarias "han ido a peor" con el actual gobierno.

• Educación pública: Denunció que el Gobierno de Canarias no ha mantenido el plan de su anterior Ejecutivo, lo que ha supuesto la pérdida de cerca de 2.000 plazas de 0 a 3 años, dijo, y ha retirado partidas previstas para la financiación de la enseñanza superior pública, potenciando las universidades privadas y recortando las públicas.

• Dependencia y vivienda: Criticó que Canarias esté "a la cola" en dependencia, con "más fallecidos que PIAS", y que el actual gobierno no haya entregado "ni una sola vivienda" suya, sino que vienen heredadas de su mandato (2019-2023).

• Valoración ciudadana: Se apoyó en un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para señalar que el Gobierno de Canarias es el "segundo peor gobierno" valorado de toda España por sus propios ciudadanos.

Decreto canario y migración

Respecto al "decreto canario" impulsado por Clavijo para introducir en una sola norma toda la agenda canaria, ante la posibilidad de que los Presupuestos estatales sigan sin aprobarse, Torres afirmó que las competencias son de cada gobierno y que las relaciones son buenas, con un "alto cumplimiento" de la agenda canaria por parte del Gobierno de España.

Torres defendió que el Estado cumplirá "todo lo que está en la agenda canaria", así como el resto de cuestiones que firmó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para su investidura con otras formaciones políticas.

"¿Y cómo se va a cumplir? En algunas cuestiones, con los presupuestos, ya sean prorrogados u ordinarios, y en otras a través de modificaciones legislativas. Por tanto, que no haya ninguna duda que nosotros vamos a cumplir con todo aquello que esté en la agenda canaria", remarcó.

Torres insistió en que hay que dejar "bien claro" que las "competencias y responsabilidades" son de cada gobierno: "No es normal, ni a la inversa, que ningún Cabildo, por ejemplo, le haga al Gobierno de Canarias un decreto para que lo apruebe", puntualizó el ministro.

Aún así, se refirió a las "buenas relaciones" que existen entre ambos Ejecutivos en la agenda canaria cuyo cumplimiento le toca liderar.

Acuerdo entre Pradales y Clavijo

Preguntado por los periodistas por el acuerdo en materia migratoria que han recordado esta semana los presidentes Canarias y País Vasco, Imanol Pradales, en relación a una "gestión integral" del fenómeno y que fue presentado en una Conferencia de presidentes, Ángel Víctor Torres recordó que esa propuesta fue incluida en el orden del día de esa conferencia por el presidente estatal, pero "lo que pasó es que el resto de comunidades autónomas, en manos del PP, no la apoyaron".

"Por tanto, vuelvo a lo mismo. A quien tiene que exigirle Fernando Clavijo que apoye la política migratoria para Canarias no es a quien le ha dado el voto favorable, al que ha llevado el decreto al Consejo de Ministros, sino al que se sienta con él en el Consejo de Gobierno -en una alusión a su socio de gobierno y vicepresidente regional Manuel Domínguez (PP)-, que vota permanentemente en contra de las cosas importantes de Canarias", añadió.

Recordó que el acuerdo entre Canarias y País Vasco es "un protocolo que hubiese gustado" que saliera adelante, pero que no se hizo porque así lo quisieron "los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular": "Lo que tiene que hacer el señor Clavijo es no mirar hacia arriba, sino hacia el lado. Hacia arriba es Pedro Sánchez, y ahí siempre tiene una respuesta. El problema es cuando mira hacia el lado, donde tiene a Manuel Domínguez, y lo que tiene es el voto negativo", puntualizó.

Para Torres, el Partido Socialista es "un partido coherente que ha ganado la mayoría de las citas electorales en nuestra tierra" y que lo "volverán a hacer dentro de dos años".

Dentro, en la reunión del Comité Regional del partido en Infecar, volvió a lanzar ante sus compañeros socialistas duras críticas al Gobierno de Canarias por su inacción y por utilizar el poder institucional contra el Partido Socialista.

Durante su intervención, Torres agradeció las muestras de afecto y preocupación recibidas durante los meses en los que ha enfrentado un tema de salud, asegurando que el equipo está "más fuerte que nunca" y que el "barco sigue rumbo al puerto", defendiendo los intereses generales.

Ángel Víctor Torres defendió enérgicamente a Pedro Sánchez destacando su fortaleza a pesar de los ataques personales y la complejidad del panorama político. "Teniendo la suerte de poder ver al presidente del gobierno todas las semanas está más fuerte que nunca", afirmó Torres. Aseguró que la legislatura llegará a su fin en 2027 de manera ordinaria y normalizada.

Actuación ante la corrupción

En cuanto a la corrupción, Torres subrayó la diferencia en cómo el PSOE y el PP abordan estos casos. Mientras que el Partido Popular opta por "ocultarla, protegerla, hacer que no pasa nada", el Partido Socialista, bajo el liderazgo de Sánchez, la "encaró, exigió responsabilidades y actuó de manera inmediata", apartando a miembros y exigiendo dimisiones en el mismo día en que se conocían los sumarios.

El ministro también destacó el compromiso del Gobierno de España con la ciudadanía, al presentar un anteproyecto de presupuesto que será "el mayor social de la historia de nuestro país", incrementando el gasto en dependencia, vivienda, educación pública y servicios básicos, y se tendrán que 'retratar' quienes no lo apoyen, en referencia al PP y la ultraderecha.

Utilización del poder institucional

Torres acusó al Gobierno de Canarias de utilizar el poder de lo institucional contra el rival político. Puso varios ejemplos: la denegación de subvenciones al Cabildo de El Hierro para las bajadas de la Virgen, mientras sí se daban a ayuntamientos, porque su presidente es socialista, Alpidio Armas, o la no aprobación de una zona tensionada para la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de las razones objetivas expuestas por la alcaldesa Carolina Darias. "No se puede utilizar el poder de lo institucional contra el rival político, contra el que piensa distinto al que tiene otras siglas", sentenció.

Su meta en esta carrera electoral hasta 2027 es gobernar con "criterio, con coherencia, apartando la ultraderecha" y con políticas progresistas que crean en la redistribución de la riqueza, declaren la emergencia climática y luchen por los que tienen menos posibilidades, en lugar de "quitar el impuesto de sucesiones a los que reciben más de 300.000 euros por cabeza". El PSOE, afirmó, no infunde miedo, sino que lucha contra él, y tiene el cariño de la gente "porque la mayoría de la gente nos necesita".