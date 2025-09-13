¿Oportunidad o declaración de intenciones?

En estos últimos meses hemos visto con desasosiego las desastrosas consecuencias del impacto que han tenido los incendios forestales producidos en territorio peninsular. Cuando aún seguían sin controlarse muchos de ellos, y entre los rescoldos esparcidos por más de 380.000 hectáreas, surge la iniciativa política de fomentar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, para dar respuesta a los impactos del cambio climático. Todo momento, incluso pasado, es bueno para plantear esta iniciativa, sin embargo, la decisión urgente es afrontar la causa principal de estos desastres que es la gestión escasa, o nula en muchos casos, de las actuaciones para la prevención en las áreas rurales y no el cambio climático de forma genérica, así como la deficiente planificación de las llanuras inundables y zonas próximas a los cauces de los barrancos como se ha demostrado en la reciente catástrofe de Valencia.

Es indudable que los efectos del cambio climático seguirán presentes en las próximas décadas. Sirva como ejemplo lo sucedido en el último lustro: las lluvias torrenciales, asociadas a tormentas convectivas severas y las DANAS se han incrementado un 15%, las olas de calor son cada vez más intensas y prolongadas, y la superficie arrasada por incendios forestales ha crecido un 80%. Más de 20.000 personas han perdido la vida debido a fenómenos climáticos extremos y las pérdidas económicas superan los 32.000 millones de euros en la última década. La magnitud de la crisis no es una cuestión de debate, sino de hechos.

En este contexto, el Gobierno ha presentado el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, un documento que pretende poner líneas rojas a los cambios políticos para intentar acelerar la adaptación al cambio climático y consolidar soluciones a la amenaza ambiental, social y económica que esto supone. En materia de clima, el pacto incluye diez compromisos prioritarios. Entre los temas que trata destacan los siguientes: la reforestación con especies más resistentes al fuego (espero que sean autóctonas), la creación de una respuesta nacional para la resiliencia hídrica frente a sequías e inundaciones, el desarrollo de refugios climáticos y corredores de sombra en ciudades, el impulso de prácticas agrícolas sostenibles y ganadería extensiva, la creación de fondos de prevención y respuesta rápida ante catástrofes, el refuerzo de los cuerpos de emergencia mediante la creación de una agencia estatal de protección civil y emergencias, con objetivo de mejorar la coordinación ante eventos extremos y promover e instaurar una cultura cívica de prevención, protección y reacción ante los efectos adversos de las emergencias de protección civil. También plantea acelerar la transición ecológica y pedir a la Unión Europea mayor ambición en la lucha contra el cambio climático.

Intereses políticos

Estas líneas de trabajo son necesarias, deben ser reconocidas y sería deseable que hubiera un esfuerzo, especialmente político, para sacarlo adelante. En el contexto actual, donde la gresca política se impone a la razón será difícil -por no decir imposible- que salga adelante. Ni siquiera va a existir la posibilidad de plantear mejoras a la propuesta, las cuales son necesarias tal y como se propone más adelante. Entre los negacionistas del cambio climático, incapaces de aceptar los hechos, los que se guían por intereses partidistas, sin más motivo que el de ir en contra de cualquier propuesta del gobierno o los que sólo miran con preocupación la pérdida de poder en sus respectivas autonomías, este pacto está abocado al fracaso. Una vez más gran parte de los políticos le dan la espalda a la ciudadanía, que mayoritariamente está a favor de medidas contra el cambio climático.

Es verdad el pacto carece de objetivos medibles, plazos definidos y presupuestos claros. No establece un mecanismo de supervisión independiente que garantice su cumplimiento. En otras palabras, es la manifestación de un anhelo y no la historia de un hecho, y, por tanto, poesía que diría Whitman. Sobre todo, por carecer de los instrumentos para llevarlos a la práctica de forma efectiva. Sin embargo, el cambio climático no espera, y la velocidad de nuestra respuesta no puede ir a la zaga de los impactos. Los fenómenos extremos se intensifican, pero los procesos administrativos para aprobar proyectos estratégicos siguen siendo lentos, complejos y poco adaptados a la urgencia de la situación. Las licencias y autorizaciones para infraestructuras críticas de adaptación, como redes de drenaje urbano, sistemas de riego sostenible o defensas costeras, pueden tardar años en resolverse, hasta décadas. Si no se reforma la tramitación administrativa para priorizar la resiliencia climática, sin sacrificar las garantías ambientales, la adaptación de España al cambio climático se realizará tarde y de forma incompleta.

Falta de participación social real

Otro punto importante que debería mejorarse es la falta de participación social real. La propuesta contempla una consulta pública, pero no define mecanismos estables que integren a comunidades locales, organizaciones ciudadanas, agricultores, pescadores, sindicatos y ayuntamientos en la toma de decisiones. Un pacto de Estado no puede ser solo un acuerdo entre partidos políticos y expertos. Necesita incorporar la experiencia de quienes conviven con los impactos del cambio climático en su día a día, y poseen conocimientos esenciales para diseñar soluciones eficaces. Además, una gobernanza abierta fortalece la legitimidad social de las políticas y evita que las medidas se perciban como imposiciones externas. Sin esa participación activa, el riesgo es doble: soluciones que no se aplican sobre el terreno y una ciudadanía que se siente ajena a los procesos de decisión.

También convendría integrar aspectos relacionados con el océano y las zonas costeras. España es un país marítimo por excelencia y, sin embargo, el pacto no contempla un plan específico para proteger nuestros ecosistemas marinos, ni para gestionar los riesgos derivados del aumento del nivel del mar. La transgresión marina amenaza núcleos urbanos, infraestructuras turísticas y pesqueras, y valiosos espacios naturales. Los ecosistemas marinos, además, desempeñan un papel crucial como sumideros de carbono, y su degradación agrava la crisis climática. Sin una estrategia nacional para restaurar humedales, praderas marinas y dunas, modernizar infraestructuras portuarias y preparar a las ciudades costeras para escenarios de subida del nivel del mar, España seguirá actuando de forma reactiva y fragmentada, cuando lo que se necesita es una respuesta de gestión planificada y sistémica.

La calima visible desde la playa de 'Las Canteras' de Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria. / Europa Press

El olvido de los territorios insulares

Este olvido es especialmente grave en territorios insulares donde se incrementa la exposición y la vulnerabilidad ante el impacto de fenómenos climáticos extremos. El pacto no ofrece un enfoque diferenciado para las islas, ni contempla planes específicos de adaptación. No se puede aplicar la misma estrategia climática en Canarias que en Castilla y León. Los territorios insulares, como Canarias, o zonas de alta montaña necesitan soluciones adaptadas a sus realidades geográficas, ecológicas y socioeconómicas. Se impone, por tanto, la consideración de todos los territorios que integran el Estado.

Otro punto crítico es la relación entre ciencia y política. El Gobierno anuncia ahora una consulta oficial a la comunidad científica sobre el evidente cambio climático, sin embargo, el pacto no incorpora objetivos de reducción de emisiones alineados con las trayectorias necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, ni establece mecanismos claros para integrar las proyecciones climáticas regionales en la planificación. Es necesario, en cualquier caso, abrir la participación al resto de grupos de la población y centrar las decisiones en la planificación y la gestión.

Órgano de supervisión

Por otro lado, España necesita un órgano independiente de supervisión, similar al Climate Change Committee del Reino Unido, que audite el cumplimiento de las políticas climáticas, publique informes anuales, coordine los esfuerzos interministeriales y tenga capacidad de señalar incumplimientos y sancionar. Esa puede ser una función clara de la Agencia de Cambio Climático, además de coordinar la prevención con protección civil para dar más consistencia y menos atomización administrativa. Este consejo independiente de supervisión climática debe contar con la participación de expertos, organizaciones ciudadanas y actores sociales, lo que permitiría coordinar políticas entre ministerios, evaluar avances y garantizar que las decisiones se tomen con base científica y responsabilidad política. Este órgano debería rendir cuentas ante el Parlamento y la ciudadanía, publicando informes anuales que muestren con claridad qué se está haciendo, qué falta por hacer y quién es responsable de cada decisión.

Los daños económicos acumulados, estimados en más de 32.000 millones de euros en la última década, representan solo una parte del problema. Cada verano asistimos a olas de calor que ponen en riesgo la salud de miles de personas, y cada año vemos cómo nuestros bosques, humedales y costas se deterioran. El turismo, uno de los principales motores de las economías insulares, se sustenta en un entorno natural de calidad que se degrada a un ritmo preocupante por la falta de gestión. La paradoja es evidente: invertir hoy en adaptación y mitigación cuesta menos que afrontar las consecuencias mañana. Según estimaciones de organismos internacionales, cada euro destinado a prevenir daños climáticos puede ahorrar entre cuatro y seis euros en costes futuros de reconstrucción. No actuar no solo es ambientalmente irresponsable, sino también económicamente insostenible.

Herramienta transformadora

Si queremos que este pacto se convierta en una herramienta transformadora y no en un ejercicio retórico, es preciso reforzarlo con medidas ambiciosas y concretas. Es imprescindible fijar metas vinculantes de reducción de emisiones de acuerdo con los compromisos internacionales y establecer un calendario detallado para la transición energética.

El cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente que marca la vida de millones de personas. España se enfrenta a un punto de inflexión histórico: o se construye un pacto de Estado que esté a la altura de la emergencia o seguiremos improvisando respuestas parciales mientras los impactos se agravan. La ciencia ha hablado, la sociedad civil está movilizada y los impactos económicos y sociales ya se sienten en todos los territorios. Falta la voluntad política para ir más allá de las declaraciones de buenas intenciones y asumir compromisos ambiciosos, verificables y con financiación suficiente.

Es fundamental un acuerdo que no solo establezca norma, sino que se centre en la planificación y gestión, además de atender a los desastres que se producen. Un compromiso que deje de ser reactivo y se anticipe a los escenarios que ya están modelados por la ciencia. Cada año que pasa sin establecer las condiciones para las actuaciones necesarias multiplica los daños y reduce las opciones de futuro. España tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de acometer la adaptación climática, el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática puede ser la base de muchas de las cosas que aquí se plantean. Será la voluntad política la que decida.