Llega a El Hierro un cayuco con 64 migrantes a bordo
Dos de las personas que viajaban en la embarcación precisaron atención hospitalaria
Europa Press
Valverde
Un cayuco ha arribado en la mañana de este sábado al puerto de La Restinga, en El Hierro, con un total de 64 migrantes a bordo, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 112.
El dispositivo sanitario presente en la zona, del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes. Dos de ellos precisaron de traslados a centros hospitalarios.
En concreto, uno de los afectados presentó deshidratación severa, por lo que fue evacuado en estado crítico en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- El Estado asume la tesis de Canarias y pide a la UE restringir la venta de casas a no residentes
- Canarias urge a construir los trenes incluso con aportación de fondos propios
- Tenerife, a la cola de Gran Canaria en la preparación de los proyectos de los trenes
- Fachas que se comportan como fachas
- Detenido un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores en Canarias
- Binter sondea oportunidades en las conexiones de Canarias con la península que abandona Ryanair
- Fernando Clavijo: «En Canarias tenemos un problema de expectativas no satisfechas»