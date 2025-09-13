Canarias, laboratorio climático ignorado por la política nacional

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos a nivel global. Sus efectos ya se manifiestan en distintos países, que enfrentan, así, el reto de gobernar con un enfoque centrado en la emergencia climática. Según el Índice de Riesgo Climático de 2025, España figura entre los diez países más afectados por los eventos meteorológicos extremos. El informe cifra en 27.000 las muertes relacionadas con este tipo de fenómenos en las tres últimas décadas y cuantifica las pérdidas económicas en torno a los 24.000 millones de euros. Prueba de ello es la reciente ola de incendios forestales que, durante este verano, arrasó amplias zonas de bosques españoles.

Los datos colocan a los incendios de Ourense, Extremadura y Castilla-León entre los más destructivos registrados en los últimos años. Otro de los ejemplos significativos es la DANA, en Valencia, una fuerte gota fría que provocó grandes inundaciones. Las consecuencias fueron devastadoras para la región y evidenciaron la necesidad urgente de reforzar las medidas de prevención y adaptación frente al cambio climático.

Pacto de Estado

La situación dista de ser alentadora y, en este contexto, el Gobierno de España ha decidido arrancar el curso político con un Pacto de Estado que plantea una serie de medidas contra la emergencia climática. La propuesta, sin embargo, no convence a los expertos, que tildan la proposición de deficiente e, incluso, de improvisada al olvidar las particularidades de regiones como Canarias. Una opinión que se ve agudizada si se tiene en cuenta que a nivel nacional ya existe un plan de adaptación -la Ley de Cambio Climático y Transición Energética-, por lo que instrumentos normativos hay.

El reto reside en su aplicación efectiva, especialmente en la capacidad de las administraciones locales para implementar estas políticas. Así lo explica el doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna, Abel López, quien añade que Canarias se posiciona como una de las regiones más avanzadas en materia de legislación climática, con una ley específica sobre cambio climático y transición energética que la convierte en pionera a nivel europeo. Este esfuerzo normativo la sitúa por delante de otras comunidades autónomas, algunas de las cuales, a pesar de haber sufrido graves consecuencias del cambio climático -como los incendios forestales-, no cuentan con un marco legal propio.

Canarias, laboratorio climático ignorado por la política nacional / LP/DLP

Para avanzar en la adaptación al cambio climático y mejorar la gestión del entorno, resulta fundamental revisar los marcos normativos existentes -en lugar de crear otros- especialmente la Ley de Cambio Climático, plantea el doctor en Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Aridane González. La propia ley ya contempla instrumentos tanto para la mitigación como para la adaptación, por lo que se considera más efectivo trabajar sobre ese marco normativo ya consolidado en lugar de generar nuevas estructuras paralelas que podrían ralentizar la gobernanza climática.

La pelota se sitúa en el techo de las administraciones. A pesar de los avances legislativos, aún queda «un largo camino por recorrer», afirma el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo. Pero el Pacto de Estado no parece ser la vía que seguir al surgir, a juicio de Caraballo, de una manera precipitada como respuesta reactiva ante las últimas catástrofes. La planificación se aleja aún de constituir una estrategia a largo plazo y la gobernanza climática en España sigue siendo una asignatura pendiente marcada por la falta de atención a aspectos clave y matices fundamentales.