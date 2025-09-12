Gran Canaria aventaja a Tenerife en la preparación de los proyectos de los trenes

Las intervenciones en la segunda edición del Foro Movilidad Sostenible y Conectividad reflejaron que el proyecto ferroviario de Gran Canaria está más adelantado que el de Tenerife y que el Cabildo que lidera Antonio Morales podrá empezar a ejecutar sus inversiones propias durante el año 2026, concretamente la expropiación de 512 parcelas entre las estaciones de Santa Catalina y Meloneras.

En ese medio millar de terrenos hay 40 con algún tipo de edificación, como muros, estanques o cuartos de aperos. De ellos, solo en 21 se han localizado inmuebles con algún uso, como viviendas o almacenes. «Las viviendas habitadas serán muy pocas», explicó Manuel López, quien precisó que en la línea ferroviaria «se está hablando de nueve expropiaciones por cada kilómetro, cuando la media en las últimas obras de carreteras en Gran Canaria ha sido de 22 por cada kilómetros».

Además, el director insular de Transportes comentó que la mayoría de esas expropiaciones corresponden a propiedades de las administraciones públicas, como el Gobierno regional y los ayuntamientos. En la capital serán pocas porque todo el trazado se desarrolla bajo tierra y a partir el aeropuerto de Gando irá en trinchera o falso túnel junto a la autopista GC-1, por lo que se consumirá poco terreno privado.

Segundo Foro Prensa Ibérica de Movilidad Sostenible y Conectividad / Andrés Cruz

Los 25 proyectos

López detalló que el Cabildo, además de las expropiaciones, tiene otros tres frentes activos. El primero es el de los 25 proyectos constructivos que conforman el tren, entre ellos las 11 estaciones, los siete tramos de vía, la electrificación, talleres y cocheras o el parque eólico asociado. Esos proyectos, aseguró, están preparados para su adjudicación «desde que aparezca el dinero», salvo el tramo de Santa Catalina a San Telmo y esta última estación, que aún son proyectos básicos.

Otro frente es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en la que trabaja desde hace casi dos años el Órgano Ambiental de Gran Canaria. Tras contestar a sus requerimientos, se espera que apruebe su informe antes de fin de año. «Es una DIA complicada porque es la primera de un tren que se hace en Canarias», admitió.

Por último, se está actualizando el estudio de demanda a través de la empresa pública Ineco, con datos que confirmarán al Ministerio la rentabilidad social y económica de este sistema de transporte público.

En el caso de Tenerife, Pablo Rodríguez y María Fernández afirmaron que los proyectos del tren del sur también están «maduros», aunque el informe medioambiental y las expropiaciones necesarias tardarán más. Tras recordar que la tramitación estuvo frenada en el anterior mandato porque el gobierno del Cabildo consideró que el ferrocarril no era una prioridad -incluso los consejeros de Podemos rechazaron su construcción mientras sus compañeros de Gran Canaria sí la apoyaban-, Fernández señaló que «tras estar cuatro años en un cajón se ha metido el turbo para recuperar ese tiempo perdido».

Eulalia García recordó que la construcción del tranvía también tuvo serias «reticencias» al inicio, pero nadie hoy en día en Santa Cruz o La Laguna estaría por eliminarlo. Para la isla, agregó la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, el tren «es la única solución» a los problemas de movilidad, con el proyecto de la línea del sur más avanzado y la del norte en espera por las dificultades orográficas que presenta el trazado, especialmente en Los Rodeos. Con todo, sostuvo que el gobierno insular «no esperará» a que el Estado financie en exclusiva la infraestructura.

En el proyecto del tren del sur, según la Consejería de Obras Públicas, se acordó priorizar el tramo de San Isidro a Adeje, con una inversión de 800 millones de euros y una extensión de 30 kilómetros. El recorrido entre ambos puntos se estima en 13 minutos, lo que supondrá una reducción significativa del tiempo de viaje respecto al actual trayecto en vehículo privado, especialmente en horas punta.

Además de aliviar la saturación vial, este tramo conectará puntos estratégicos de la isla como la zona industrial de Las Chafiras, el aeropuerto de Tenerife Sur, el puerto de Los Cristianos y el hospital de El Mojón, fomentando tanto el transporte eficiente como el empleo en estas áreas clave. Asimismo, permitirá la reducción de parte importante de los 100.000 coches que circulan a diario por la TF-1, disminuyendo la presión sobre la red viaria.