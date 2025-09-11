Canarias urge a construir los trenes incluso con aportación de fondos propios

El Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife están dispuestos a adelantar o pagar una parte proporcional de las lineas ferroviarias en las dos islas capitalinas, pero se aferran al protocolo que reconoce “el interés general” de los trenes isleños para exigir al Estado español que aporte la inversión necesaria, calculada en más de 4.000 millones de euros en un periodo de entre siete y diez años.

Las tres administraciones tienen claro que los trenes desde la capital hasta los aeropuertos y las zonas turísticas del sur son la “única alternativa” sostenible ante el aumento de la movilidad de la población y las aglomeraciones de tráfico en las carreteras, por lo que consideran que este es el momento de impulsar la construcción y reclamar al Gobierno central un trato igualitario al resto del territorio nacional en materia de transporte terrestre guiado.

“Es verdad que no están establecidos los porcentajes, pero lo que sí hemos dicho desde las instituciones canarias, tanto los cabildos como el Gobierno autonómico, es que estamos en predisposición de aportar proporcionalmente una parte de la financiación; no solamente estamos pidiendo, sino también vamos a estar en disposición de poner fondos para que los trenes sean una realidad”, ha declarado este jueves Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Canarias.

Rodríguez ha inaugurado en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria el II Foro Movilidad Sostenible y Conectividad impulsado por Prensa Ibérica, bajo el título 'Impulso a la conectividad ferroviaria en las islas: Canarias desbloquea sus proyectos', en el que también han participado la directora general de Transportes y Movilidad del Ejecutivo regional, María Fernández; la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García; y el director insular de Transportes y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Manuel López.

Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias / Andrés Cruz

Aunque las aportaciones de cada administración pública ha quedado difusa en la larga preparación de esas líneas ferroviarias, en los Planes Territoriales Especiales (PTE) de los corredores de transporte guiado sí figuran los porcentajes del 70% del Estado, el 20% de la Comunidad Autónoma y el 10% de cada cabildo, según recordaron los representantes de ambos cabildos.

Proyectos

Hasta ahora, la redacción de los proyectos los ha sufragado el Gobierno central a través del Ministerio de Fomento, por un montante superior a los 20 millones en cada isla, pero el Cabildo de Gran Canaria, que tiene más adelantada toda la tramitación, ya ha consignado en sus presupuestos una partida de 16,7 millones de euros para iniciar las expropiaciones a finales de este año o a comienzos de 2026, una vez se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental.

Pablo Rodríguez detalló que Coalición Canaria (CC) ha incluido la financiación estatal de ambos trenes en la propuesta de Real Decreto Ley que enviará al Gobierno central para que se cumpla la llamada “agenda canaria”, el acuerdo entre los nacionalistas isleños y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Ante la complicada situación política nacional, la primera opción que plantean las instituciones isleñas es que la financiación de ambos ferrocarriles se recoja en los Presupuestos Generales del Estado para 2026 a través de partidas plurianuales hasta la terminación de todas las obras, lo que puede llevar más de una década. En caso de el Gobierno central no consiga mayoría para aprobar esas cuentas, que es lo más previsible, se buscarán fórmulas alternativas con el paragüas de ese protocolo en el que se reconoce oficialmente y por primera vez que los trenes canarios son de interés general.

Convenio

Entre otras soluciones “creativas”, el consejero regional y María Fernández pusieron como ejemplo la firma en el año 2018 del Convenio de Carreteras Estado-Canarias, que ha permitido realizar numerosas obras en la red viaria hasta la actualidad y en los próximos ejercicios.

Existen “otras oportunidades" para lograr los fondos estatales y europeos, como la futura Ley de Movilidad Sostenible que está elaborando el Gobierno central, mediante una disposición en la que se reconozca el interés general de estos proyectos ferroviarios.

"Estamos trabajando en diversas opciones, siendo conscientes de la realidad política del Congreso y el Estado, que no tiene nada que ver con la de Canarias; los dos proyectos superan los 4.000 millones de euros, pero no se va a hacer todo a la vez, la idea es desarrollarlos por fases", precisó Rodríguez.

Aunque consideró que las cantidades que se manejan pueden parecer muy elevada, 1.800 millones de euros para el tren de Gran Canaria y 2.200 millones el de Tenerife, subrayó que hay que quitarse “los complejos” porque la variante ferroviaria de Pajares, para unir la provincia de León con Asturias, costó 5.000 millones y tiene una longitud de menos de 50 kilómetros.