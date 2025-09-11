El menor del barco patera de Lanzarote será el primer traslado de urgencia a la Península

La ruta migratoria hacia Canarias no da tregua. Las autoridades ya habían advertido de un posible repunte en las llegadas durante los meses de septiembre y octubre, favorecido por las buenas condiciones meteorológicas y la calma del Atlántico. Una estabilidad que, sin embargo, no elimina los riesgos: quienes se embarcan en pateras o cayucos continúan enfrentándose a una travesía peligrosa. Canarias, principal punto de entrada a Europa para miles de migrantes, vuelve a estar en el centro de una crisis humanitaria que no cesa.

Aún no había amanecido cuando este miércoles un atunero con bandera marroquí encalló frente a la costa de Órzola, en el norte de Lanzarote. A bordo viajaban cinco personas, entre ellas un menor. Minutos después del rescate, la embarcación comenzó a arder, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros. El incendio, sumado a los daños provocados por el impacto, acabó partiendo el casco en dos, lo que provocó el desprendimiento de dos grandes tanques de combustible que liberaron parte de su contenido al mar. Todos los ocupantes fueron rescatados con vida tras sobrevivir a una dura travesía iniciada en la ciudad marroquí de Agadir. Según relataron los propios supervivientes en dependencias policiales, llevaban alrededor de cinco días sin comer antes de ser auxiliados. Es la cara más amarga de la migración hacia el Archipiélago.

Esta situación vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones públicas, especialmente tras la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Una modificación que respalda la redistribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, especialmente cuando un territorio triplica su capacidad de acogida y entra en situación de contingencia, como ocurre actualmente en Canarias, Ceuta y Melilla. Según la nueva normativa, los menores que lleguen a estos territorios fronterizos a partir del 1 de septiembre deberán ser trasladados a la Península en un plazo máximo de 15 días. En este contexto, el Gobierno de Canarias espera que el joven de 17 años que llegó este miércoles a Lanzarote —el primer menor en alcanzar las costas canarias desde la declaración oficial de contingencia— sea el caso que inaugure el nuevo procedimiento de traslados previsto por la reforma.

¿Cómo se realizan los traslados?

Un modelo de entrevista específico y un procedimiento dividido en cuatro fases componen el mecanismo que este jueves pondrá en marcha la Subdelegación del Gobierno para gestionar el traslado del joven. Un proceso que involucra a varios actores. El primer paso es la inscripción del menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), responsabilidad de la Policía Nacional en el momento de su llegada a las Islas. A continuación, se realiza una propuesta de ubicación para determinar a qué región serán derivados. Esta primera fase concluye con la solicitud, por parte de la propia Subdelegación, del informe individual del menor, además de la comunicación formal de la propuesta de traslado a la comunidad autónoma de origen.

Pero, ¿qué ocurre después de esta propuesta? En ese momento se activa, junto a la comunidad autónoma de origen, una nueva fase del procedimiento: la realización de una entrevista personal al menor, la elaboración del informe correspondiente y la posterior comunicación del expediente. Se dispondrá de un plazo de tres días naturales para completar este trámite desde que recibe la solicitud de la Subdelegación del Gobierno. Para garantizar la homogeneidad del proceso, se utilizará una herramienta informática que permite estandarizar todos los informes.

Una vez comunicado el expediente del menor, la comunidad autónoma de origen deberá trasladárselo al propio niño para que, si lo desea, pueda presentar alegaciones. En caso de que lo haga, se deberá informar de ello a la Subdelegación. Este paso debe completarse en un plazo máximo de tres días naturales desde la recepción del expediente. Paralelamente, la subdelegación remite la documentación al Ministerio Fiscal, que dispone de dos días naturales para emitir su informe. Con todos estos elementos, se elabora la propuesta de resolución definitiva sobre la ubicación y el traslado, que será elevada a la Delegación del Gobierno. Cabe aquí plantearse, ¿se puede modificar la autonomía de destino inicialmente prevista? Sí, la decisión se tomará en función de lo recogido en la entrevista personal y en los informes recabados.

Las últimas fases

La resolución definitiva sobre el traslado del menor corre a cargo de la Delegación del Gobierno e incluye un actor clave: la región que asumirá la tutela. El plazo máximo para dictarla y notificarla es de 10 días naturales desde la activación del procedimiento. A partir de ahí, se pone en marcha una cadena de notificaciones: el menor —a través de los servicios de protección de la comunidad autónoma de origen—, la comunidad de origen, la de destino - que deberá preparar su acogida y atención integral -, el Ministerio de Infancia y Juventud, el Ministerio Fiscal y la Policía Nacional, que formalizará su inscripción en el RMENA.

Así, la región de origen debe notificar la fecha, hora y lugar de llegada con al menos 48 horas de antelación a la comunidad de destino, a su Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía correspondiente. Justo en este momento se abre un plazo de cinco días naturales para llevar a cabo el desplazamiento. Un posible retraso es este solo será justificado por motivos de salud u otras circunstancias excepcionales.

El traslado de los chicos es uno de los momentos más delicados del proceso. Durante el viaje, irá acompañado por profesionales del territorio de origen. Una vez en destino, el lugar receptor debe notificar al Ministerio de Infancia y Juventud la ejecución del traslado, lo que permite hacer seguimiento del caso en el contexto de la situación de contingencia. Con este paso se cierra un procedimiento complejo, diseñado para dar una respuesta estructurada a una de las realidades más vulnerables de la migración: la infancia que llega sola a las costas canarias.