El gofio de millo Buen Lugar de tueste medio, el mejor de Canarias en Agrocanarias 2025

El gofio de millo de tueste medio elaborador por Molino de Gofio Buen Lugar SL bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Gofio Canario, ha sido reconocido como el mejor del Archipiélago por el panel de cata del Concurso Agrocanarias 2025, que organiza el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en esta edición en colaboración con el Cabildo de La Palma.

Fundada en 1958 en el municipio grancanario de Firgas, la empresa Gofio Buen-Lugar elabora sus productos a través de técnicas de molienda tradicional en piedra. Durante décadas, el saber de la familia Almeida ha pasado de generación en generación como un compromiso con la elaboración natural, que potencia el sabor, el aroma y la textura del gofio, sin renunciar a la mejora continúa y modernización de sus procesos de producción.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe, anunciaron hoy jueves, 11 de septiembre, las producciones galardonadas en un acto celebrado en la sede del organismo autónomo en Santa Cruz de Tenerife.

Durante su intervención, el titular del departamento señaló que a través de esta iniciativa “el Ejecutivo canario promociona un producto que es parte de nuestra historia y clave para incentivar una alimentación saludable”. Asimismo destacó que, entre las medidas de impulso a este producto local destaca el programa ‘El gofio, desayuno olímpico’, desarrollado por el Gobierno regional a través de GMR Canarias, que “desde su lanzamiento el año pasado ha recorrido una veintena de centros escolares, con el atleta olímpico Mario Pestano como embajador, para acercar a más de 1.500 escolares los beneficios de una alimentación saludable basada en la ingesta de producciones de cercanía como el gofio”.

El concurso

En esta edición del concurso, celebrado los días 30 y 31 de julio en La Palma, han participado 41 muestras de once molinos de Canarias y se han otorgado un total de dieciocho premios (doce medallas y seis distinciones especiales). Para ello, durante dos jornadas de cata, un panel integrado por catadoras y catadores especialistas seleccionó, mediante el sistema de cata ciega (sin conocer qué producciones se valoraban) las medallas y las distinciones.

De esta forma, a través de sus votaciones, el jurado decidió otorgar la mención especial al Mejor Gofio de Grano Local de Canarias 2025, además de una gran medalla de oro, a la elaboración de garbanzo de La Molina José María Gil, en Lanzarote. Además, el premio al Mejor Gofio Sin Sal de Canarias 2025, así como una medalla de plata, fue para la producción de trigo, millo y cebada del Molino Abuelo Pancho, elaborada por Óscar Febles Méndez en El Hierro. Asimismo, la distinción a Mejor Imagen y Presentación 2025 recayó en el gofio de millo del Molino San Pedro, que elabora José Antonio Hernández Rivero en Gran Canaria.

Las distinciones

Respecto a las distinciones que conceden los jurados populares, el Mejor Gofio elegido por Nuestros Mayores 2025, que también se alzó con una medalla de oro, fue para Gofio La Escalona de trigo, producido en Tenerife por Carmen María Tacoronte Moreno. Finalmente, el premio Mejor Gofio elegido por el Panel de Cata Infantil 2025, fue para Gofio La Piña de trigo y millo, elaborado por esta empresa en Gran Canaria.

En cuanto a las grandes medallas de oro, Gofio La Escalona obtuvo este premio en el apartado de elaboraciones a base de millo mientras que, en la categoría de gofio realizado a base de otros cereales y/o leguminosas, ganó esta medalla La Máquina Molino de Gofio, por su elaboración de trigo, millo, cebada y garbanzo.

Respecto a las medallas de oro, La Molina de José María Gil, en Lanzarote, se alzó con dos de estos metales, uno en la categoría de mezcla de millo y trigo, y otro por su producción de trigo, millo,cebada y garbanzo, en el apartado de gofio elaborados a base de otros cereales o leguminosas. Asimismo, este productor obtuvo una medalla de plata por su elaboración a base de millo.

Además se concedieron dos medallas de plata a las producciones de Molino de Gofio El Sauzal, de Eduardo Afonso González: una por su elaboración de trigo y millo; y otra por su producción presentada en la categoría de otros cereales y leguminosas.

El medallero se completó con las platas otorgadas a Gofio Harinasur La Escalona de trigo, millo cebada y garbanzo, elaborado por Carmen María Tacoronte Moreno en Tenerife; al Molino de Gofio La Maquina por su variedad de trigo y milllo, producida por Alexis García Amaro en Tenerife.

El gofio, un producto de exportación

Desde el establecimiento de la IGP, la producción total de gofio ha crecido en Canarias un 18,7% con un registro de 5,68 millones de kilos de 2014 hasta los 6,74 millones de kilos registrados en 2024, de los cuales se destinaron a la exportación en torno a 1,7 millones.

En cuanto a la producción por islas destacan las capitalinas – Gran Canaria con 3,48 y Tenerife con 2,5 millones de kilos- mientras que en tercer lugar en cuanto a volumen producido en 2024 se situó La Palma, alcanzando 846.000 kilos, con casi tres cuartas partes de ellos elaborados a base de trigo.

En el conjunto del Archipiélago el 58% de gofio elaborado en Canarias es de millo y, por orden de importancia, le siguen el de trigo con un 20%, mezcla de cereales, que representa el 16%, y mezcla de cereales y leguminosas, con un 4%. Si bien las variedades más demandas son las de cereales (millo, trigo, cebada, centeno, avena, arroz, espelta y mijo), también existe una producción pequeña a base de tres especies de leguminosas: haba, soja y garbanzo; mientras que, en el grupo de las amarantáceas, aunque de forma muy minoritaria, la única especie utilizada para la elaboración de este producto es la quinoa.