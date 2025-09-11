Fachas que se comportan como fachas

Dijo Borges famosamente, explicando la filosofía de Spinoza, que todas las cosas siempre tienden a perseverar en su ser: “la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre”. Spinoza tiene razón, por supuesto, y este miércoles quedó claro en la segunda jornada del pleno parlamentario. Los diputados de Vox –sonrisitas, dengues y ademanes paternales aparte– tienden invariablemente a perseverar en lo que son: un trío de fachas. En su pequeño juego de máscaras Nicasio Galván simula la institucionalidad ceremoniosa y gentil y Javier Nieto es el abuelo afable y comprensivo que ganó la guerra y la volvería a ganar si le dan una oportunidad bajo los luceros. A Paula Jover, la menos maquillada, le gusta soñarse como una suerte de mártir para que España vuelva a amanecer y se prepara para el momento practicando pilates y mentiras sobre los migrantes y la violencia desatada en Canarias.

A primera hora llegó el presidente Fernando Clavijo a contestar las preguntas de sus señorías; se registraron pocas novedades significativas. Pero Luis Campos tomó la palabra para preguntarle a Clavijo si las declaraciones de los “fascistas y las organizaciones de extrema derecha” dañan la convivencia democrática. Era un golpe de billar para a continuación reprocharle al presidente que llame a Abascal “fascista” mientras CC sostiene pactos con Vox en ayuntamientos relevantes, como Teguise o Granadilla de Abona.

Respuesta de Clavijo

El jefe del Ejecutivo respondió como en otras ocasiones que los pactos entre organizaciones políticas no son asunto del Gobierno y, por tanto, no deben discutirse en la Cámara. Es un argumento atendible, pero democráticamente discutible y, sin embargo, Campos siempre se queda callado y sin reacción. A continuación llegó el turno de la venganza de Nicasio Galván, quien estaba obligado a salir en defensa de Santiago Abascal y Cierra España. Fernando Clavijo no se despeinó al replicarle que llamar a Abascal fascista no es un insulto, sino “una evidencia empírica”. Galván perdió un poquito los nervios.

Llegados a este punto alguien debería preguntarse como es posible que Clavijo reitere que Abascal es un fascista responsable de sembrar falsedades y odios y CC mantenga acuerdos con Vox. La respuesta es sencilla. Coalición tiene acuerdos de gobierno en varios ayuntamientos con concejales elegidos en las listas de Vox, no con ningún órgano de dirección de Vox. Galván ni ha participado en esos pactos ni tiene la más modesta influencia en los mismos, como no los tiene la dirección nacional de los ultraderechistas.

El portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, interviene en el pleno del Parlamento de Canarias que se celebra este miércoles. / Ramón de la Rocha / EFE

Las psicofonías de Franquis

En el siguiente turno Sebastián Franquis no aludió a Galván ni a sus proclamas xenófobas: no pensaba dispensarle ni un minuto de gloria antifascista al presidente. Preguntó de nuevo por grandiosas generalidades. ¿Qué está haciendo el Gobierno para que el incremento de la riqueza llegue a toda la ciudadanía, eh? Después acusó de nuevo a Clavijo de no tener planes, ni liderazgo, ni convicciones, ni ideas, ni moral, ni ganas de trabajar, ni ilusión, ni discurso, ni directrices, ni prioridades, ni sentimientos, ni entrañas, ni –probablemente -- suscripción a Prime Video. No, eso último simplemente me pareció oírlo. Lo malo del señor Franquis no es que sea un disco rayado, sino que ahora el disco suena hacia atrás, y sus intervenciones parecen psicofonías: somav a derper asl senoiccele… El resto de los diputados socialistas lo escuchan con un recogimiento que tiene mucho de resignación. Como siempre el joven David Toledo se dedicó a arrojar algunas gotas de ácido sulfúrico a la bancada socialista para regocijo de los coalicioneros y de la afición en general.

Poli Suárez, el consejero de Educación y Formación Profesional, tuvo una jornada particularmente intensa de comparecencias y preguntas para salir –según su costumbre –moderadamente bien y, en todo caso, mejor que a Esther Monzón, consejera de Sanidad, a la que persigue con creciente eficacia el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino a base de currarse los datos y las estadísticas. Pérez de Pino no suele hacer juicios morales, sino operativos, que son los que ponen en aprietos a la consejera. Como siempre hay gente que no aprende ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera.

El portavoz del grupo Socialista, Sebastián Franquis, interviene en el pleno del Parlamento de Canarias que se celebra este miércoles. / Ramón de la Rocha / EFE

Un poco de conmiseración

Gustavo Santana intentó temerariamente diagnosticar la gestión de Jessica de León como consejera de Turismo y Empleo a mitad de legislatura. Santana, que interpreta la realidad como un comic más simplón que los de Marvel, sostiene que De León ha hecho algunos ajustes en el sector turístico siguiendo férreas instrucciones de la patronal, que son los mismos señores con los que el ahora diputado socialista convivió tan ricamente como secretario general de la UGT. Le dio un buen repaso la consejera. ¿No hay en todo el grupo socialista nadie capaz de sustituirlo? Es que lo de mandarlo a esas faenas se me antoja ya pura crueldad. Santana no se merece esto. ¿No queda un fisco de conmiseración entre sus compañeros? También él es un ser humano.

Entonces llegó el momento mussoliniano y africanista de Galván. Vox llevaba una proposición no de ley (PNL) para suprimir el Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí en Canarias. Como señaló Vidina Espino, considerar los 200 pibes que están inscritos (voluntariamente) en el mismo representan una amenaza para la identidad cultural de España es bastante estúpido, especialmente si se considera que es un programa que funciona igualmente en Marruecos, donde en una veintena de ciudades se impartan clases de español y de cultura hispánica.

La piel de los marroquíes

La socialista Yaiza López indicó acertadamente que lo que le incomodaba la Vox no era la cultura marroquí, sino la piel de los marroquíes. Galván era ya un Nicasio desencadenado. Aseguró que en la materia impartida en ese terrible programa se introducía ideología islámica y citó a varios periódicos marroquíes (imaginarios) para argumentarlo. No se sabe de dónde se sacó que los profesores se dedicaban a exaltar la Marcha Verde impulsada por Hassan II sobre el Sáhara en 1975. Por algún motivo psicológico, genético o neurológico que se le escapó al pleno la Marcha Verde enerva al diputado Galván hasta el paroxismo, aunque más adelante fue más patético. El diputado del PP que tomó la palabra – que tiene más farmacias que dones retóricos – se puso a hablar de Pedro Sánchez. Por un momento entendí que responsabilizaba a Sánchez de la Marcha Verde, pero no. Los diputados del PP en todos los parlamentos hablan de Sánchez por defecto, como hay gente que tiene a Bad Bunny encabezando su lista de Spotify y no lo sabe. Finalmente, y en contra de lo que ocurrió en Murcia, el PP rechazó la PNL, que solo fue apoyada por los tres voxistas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias que se celebra este miércoles. / Ramón de la Rocha / EFE

Peor todavía fue la reacción reaccionaria cuando a Gustavo Matos se le ocurrió presentar una PNL de apoyo a la labor humanitaria de la ONG Open Arms “y el rechazo a los discursos del odio contra los que defienden los derechos humanos en el mar”. Matos optó por no referirse a Vox en ningún momento, pero fue una precaución inútil. Nicasio Galván estalló en una colección de necedades realmente espectacular. Hay quienes afirman que vieron como temblaban los gemelos dorados en los puños de la camisa. ¿Fascistas? Fascistas son los demás, todos los demás, los que quieren que pensemos y hablemos como ellos dictan, y la agenda 2030, y los insultos que Vox no ha dejado de recibir en el Parlamento de Canarias, pero se acabó lo de callar y bajar la cabeza. Definió al PSOE como una organización criminal de la que los diputados socialistas deberían avergonzarse. Y todavía muy quemado con Fernando Clavijo lo llamo mentiroso. “El presidente del Gobierno”, insistió con un chillidito, "es un mentiroso”.

El pasmo tántrico de Astrid Pérez

Mientras ocurría todo esto a presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, parecía sumergida en un pasmo tántrico y ausente del Universo. Debió ser la vicepresidenta Ana Oramas la que le tomó del brazo y le contó con brevedad lo que pasada. Después de algunos segundos de perplejidad, la señora Pérez se dirigió a Galván y casi le pidió excusas por interrumpirlo, dejando muy claro que ella respeta a todo el mundo y otras tonterías perfectamente superfluas. “Le pido que no insulte al presidente del Gobierno”, le rogó al ultraderechista, “porque en este momento no está en el pleno para defenderse”.

No, la razón por la que Galván no puede llamar mentiroso (y repetirlo) al presidente del Gobierno no es que esté ausente del pleno. Es que no es tolerable llamar mentiroso y fascista al presidente del Gobierno o tachar al PSOE de organización criminal. Y en el próximo año y medio no le va a bastar a Astrid Pérez con esos pellizcos de monja (autojustificados grotescamente) para contener en pleno o en comisiones a fachas que, sencillamente, están cada vez más dispuestos a comportarse como lo muy fachas que son.