Una delegación de eurodiputados visitará Canarias para evaluar el impacto de la migración

Una delegación de eurodiputados viajará a Tenerife y Gran Canaria del 15 al 17 de septiembre para analizar los desafíos derivados de la presión migratoria que afecta a los ciudadanos de la región.

La delegación, compuesta por seis miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, estará encabezada por su presidente Bogdan Rzońca (ECR, PL) y llegará a Tenerife el lunes 15. Una vez allí, visitarán un centro de primeras llegadas, mantendrán un encuentro con los representantes de la agencia europea de fronteras Frontex y la Agencia de Asilo de la UE, y posteriormente, se reunirán con el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.

El martes 16, la delegación se trasladará a Gran Canaria, donde visitará otro centro de primeras llegadas y mantendrá varios encuentros con representantes de comunidades de migrantes y asociaciones vecinales locales. Los eurodiputados también se reunirán con autoridades judiciales y con el fiscal encargado de los casos de menores no acompañados, así como con el delegado del Gobierno en Canarias.

Por último, el miércoles 17, los eurodiputados visitarán un instituto y escucharán a organizaciones que trabajan en la educación e integración de niños y, en particular, de menores no acompañados. También tienen previsto reunirse con unidades operativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como con Cruz Roja y Salvamento Marítimo.