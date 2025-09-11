El Consultivo critica el blindaje de los sueldos en Sanidad

El Parlamento aprobó ayer la convalidación del decreto ley que agiliza los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad, en el que se incluye una polémica disposición final que blinda los sueldos de los altos cargos de la Consejería de Sanidad para que no cobren menos que antes de entrar en el Ejecutivo. El rifirrafe político a cuenta de esta disposición supuso una división del voto en la oposición, de tal forma que PSOE y Vox se abstuvieron y NC votó a favor.

Esta modificación puntual de la Ley 11/1994 de Ordenación Sanitaria de Canarias ha recibido las críticas del Consejo Consultivo en su informe sobre el decreto ley al considerar que introducir esta disposición en una norma «totalmente ajena» no está justificado porque no concurren «razones de extrema urgencia y necesidad».

Al órgano que vela por la legalidad de las actuaciones del Ejecutivo no le convencen las razones esgrimidas para introducir esta disposición final porque un decreto ley debe estar justificado por razones de extraordinaria y urgente necesidad, con el fin de habilitar un presupuesto para su aplicación. Sin embargo, el Consultivo advierte que «se prescinde» de este tipo de razones por lo que no se puede realizar esta modificación normativa mediante un decreto ley que trata de acelerar el reconocimiento de la discapacidad y no guarda relación alguna con un aspecto que está vinculado directamente al presupuesto de la Comunidad Autónoma. «La ausencia de toda justificación en este sentido impide considerar que concurra el referido presupuesto habilitante en relación con la disposición final tercera del decreto ley, cuyo contenido resulta totalmente ajeno a los procedimientos que son objeto del mismo», cuestiona el Consultivo en su informe.

El informe del órgano cuestiona que no hay razones que justifiquen esta medida y que es «ajena» al decreto ley

En las conclusiones el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma reitera las críticas a esta disposición y añade «la absoluta ausencia de justificación o reflexión explícita y razonada, acerca de su necesidad concreta, gravedad, imprevisibilidad o relevancia».

Mejores profesionales

El Consultivo incluye la argumentación del Ejecutivo sobre la disposición, la cual «responde a dar los mejores profesionales a la ciudadanía, mediante la captación y retención de talento directivo altamente cualificado en el ámbito sanitario público de Canarias».

Es la segunda vez este año que se modifica la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias para equiparar las retribuciones de los cargos públicos de Sanidad que vienen del sector privado o de otros puestos con remuneraciones superiores. En la disposición final cuarta de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025 se cambia una disposición de la normativa sanitaria para hacer lo mismo que con los altos cargos, pero dirigida a los gerentes y directores gerentes del Servicio Canario de Salud (SCS): «El personal que pase a desempeñar un puesto de gerente o director gerente en el SCS, cualquiera que sea la institución de procedencia en caso de tratarse de empleados públicos, así como quienes provengan del desempeño de una actividad privada, por cuenta propia o por cuenta ajena, no percibirá retribuciones inferiores a las que viniera recibiendo en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su nombramiento», recoge el texto. En este caso la modificación legislativa se hizo en la ley presupuestaria por lo que no recibió reproches del Consejo Consultivo, cosa que no sucede en este nuevo cambio al introducirse en un decreto ley que no tiene nada que ver con los presupuestos. En ambos casos los gerentes y altos cargos tendrán derecho a un complemento personal para cubrir la diferencia salarial con efecto retroactivo.

La ley de presupuestos de 2025 también modificó la normativa para blindar los salarios de los gerentes

El blindaje a los salarios de los altos cargos de Sanidad quedó sellado ayer en el pleno de la Cámara canaria con los votos de los grupos que respaldan al Gobierno más NC que, pese al apoyo al decreto ley, criticó duramente esta disposición que modifica la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. La pretensión de la oposición para que el decreto se tramitara como ley para estar sujeto a enmiendas fue rechazada por la mayoría absoluta que respalda al Ejecutivo.

La diputada de NC Natalia Santana justificó el apoyo al decreto ley porque «por responsabilidad no vamos a continuar castigando» a las personas con discapacidad de las Islas. Al mismo tiempo exigió que el decreto ley se tramitara como proyecto de ley para poder «corregir las trampas» y garantizar que la «prioridad» fueran las personas y no los privilegios. Este petición no fue aceptada por parte de los grupos que sostienen al Ejecutivo. Por su parte, PSOE y Vox, pese a estar de acuerdo con el fondo de decreto para agilizar la tramitación de las valoraciones de la discapacidad, se abstuvieron por la disposición de los salarios en la Consejería de Sanidad.