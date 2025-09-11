El Estado se alinea con Canarias para evitar recortes de fondos europeos

El Gobierno central se alinea con las principales reivindicaciones de Canarias de cara a las negociaciones de la nueva estrategia de las regiones ultraperiféricas (RUP). El Ministerio de Asuntos Exteriores defiende que no haya recortes de los fondos europeos como teme el Ejecutivo regional tras conocerse las primeras propuestas lanzadas por la Comisión Europea en relación con el Posei, el programa de ayudas específicas para el sector primario de las Islas. «Habría que mantener los altos niveles de la política de cohesión, pues los fondos europeos son de capital importancia para estas regiones», recoge el Ministerio en el documento de las aportaciones de España a la nueva estrategia de las regiones ultraperiféricas. Especial mención se realiza a las tasas de cofinanciación más elevadas de los fondos de cohesión y la dotación financiera de los programas específicos de agricultura y pesca: «Todo ello encaminado a mantener y mejorar en lo posible las condiciones del trato diferenciado que se deriva de la especificidad de las RUP», añade.

En el informe, que refleja la petición de Exteriores de «soluciones específicas singulares» para que las regiones alejadas apliquen restricciones de acceso a la vivienda, se enumeran aquellas acciones y materias en las que Bruselas debe modular sus políticas y tratar de forma singular a Canarias. En uno de los puntos se insiste en el valor estratégico de la agricultura y, además de no recortar los fondos europeos destinados a las RUP, considera «clave» las medidas de apoyo para paliar los sobrecostes y condicionantes a los que se ve sometida la agricultura isleña debido a su alejamiento, insularidad y dificultades estructurales. Lejos de los recortes que se prevén para la Política Agraria Común (PAC) en el marco financiero plurianual 2028-2034, España apuesta porque la agricultura «debe figurar entre los pilares estratégicos de la diversificación económica de las RUP».

Recentralización

En lo que no entra la contribución española a la nueva estrategia de las RUP es en la inquietud que existe en el Gobierno canario sobre la «recentralización» en la gestión de los fondos europeos, una situación de la que también se han hecho eco recientemente otras comunidades autónomas. El Ejecutivo ha planteado no solo plantar batalla contra el recorte de la financiación comunitaria, sino también los cambios que se pretenden introducir oponiéndose a que sea precisamente el Estado el que gestione los fondos y que después los distribuya a las comunidades autónomas.

En el ámbito turístico el Ejecutivo central demanda a la Comisión Europea que la futura Agencia Turística Europea se establezca en Canarias con el fin de reforzar la presencia de las instituciones europea en la regiones ultraperiféricas, especialmente en un sector referente como el turismo. La creación de esta agencia es una iniciativa de la Comisión y ratificada por el Parlamento Europeo que tiene varios años, pero que aún no se ha concretado y las Islas son una de las candidatas avalada por el Estado.

En el ámbito migratorio el Estado solicita «potenciar» la inclusión de las RUP en el debate europeo para ofrecer una respuesta a los problemas derivados de la migración irregular en el marco del Pacto de Migración y Asilo. El Ministerio hace especial hincapié en la «crisis humanitaria» que vive Canarias debido a la «presión migratoria» con cifras elevadas de llegadas irregulares, muchas de ellas de menores no acompañados que utilizan la ruta atlántica, una de las más mortíferas puertas de entrada a Europa.

Catástrofes naturales

Especialmente relevante es la mención que la propuesta realiza sobre las mejoras que deben producirse en la prevención de los desastres y catástrofes naturales que afectan especialmente a las RUP por su ubicación geográfica. Por ello demanda «soluciones a medida de las circunstancias especiales de estos territorios, teniendo en cuenta todos los recursos posibles de financiación de la UE y especialmente en lo que se refiere al Fondo de Solidaridad Europeo». Aquí se vuelve a mencionar a la agricultura debido a su «fragilidad estructural», por lo que «debe recibir un tratamiento diferenciado frente a catástrofes naturales o perturbaciones del mercado».

En relación con las ayudas de Estado el documento ve la necesidad de debatir la normativa existente sobre las ayudas de Estado entre los Estados miembros y la Comisión Europea, con el fin de que se tengan en cuenta los déficits estructurales y sectoriales de las RUP «y se continúen incorporando a la legislación europea en esta materia previsiones específicas para compensarlos».