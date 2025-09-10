El Estado se une a Canarias para pedir a la UE restringir la venta de casas a no residentes

El Ministerio de Asuntos Exteriores se alía con la estrategia que impulsa el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para lograr que la Unión Europea (UE) acceda a adoptar medidas para restringir la compra de viviendas a no residentes. En concreto, y como desveló este miércoles el jefe del Ejecutivo canario en el Parlamento, el departamento de José Manuel Albares ha elaborado un documento sobre las consideraciones de España a la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas (RUP) que impulsa la Comisión Europea en el que se considera que Bruselas “debería incorporar valoración y análisis de soluciones jurídicas específicas singulares para las RUP en materia de limitación de acceso a la vivienda dada la sensibilidad de estos territorios al crecimiento excesivo de su población”.

Clavijo recordó que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha convocado “por primera vez en la historia de la UE, una conferencia sobre vivienda” porque este problema “no solo preocupa a Canarias”, ya que afecta sobre todo a la gente jovenes”

“Nuestra juventud ha cumplido con lo que le exigimos en su momento, que estudiaran, se prepararan y consiguieran un empleo estable, y ahora esos mismos jóvenes ven que no pueden irse a vivir fuera de la casa de sus padres porque o no hay suficientes viviendas o porque con su sueldo no pueden acceder a una vivienda”, dijo Clavijo.

El presidente recordó que el Ejecutivo regional ha puesto en marcha dos estrategias distintas con el fin de restringir la compra de casas por parte de extranjeros: una jurídica y política en la UE y otra con la Federación Canarias de Municipios (Fecam) para lograr que el Estado modifique la Ley de Bases de Régimen Local a nivel estatal para que mediante ordenanzas los ayuntamientos puedan favorecer el acceso a la vivienda de los residentes mediante foráneos, “como ya se hace en Berlín o en Copenhague”

