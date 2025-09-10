Clavijo: El Gobierno español "ya" admite limitar la compra de vivienda a no residentes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado que el gobierno español "ya" admite que en las regiones ultraperiféricas (rup) de la Unión Europea se limite la compra de viviendas a ciudadanos no residentes.

En respuesta al diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta, el presidente de Canarias también ha dicho en el pleno del Parlamento regional que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado la primera conferencia sobre vivienda de la historia de la UE.

Esto es una demostración de la preocupación que hay en la Unión Europea por la falta de vivienda, algo que afecta sobre todo a los más jóvenes, ha indicado Fernando Clavijo.

Respuesta

Y ha reiterado que el Gobierno de Canarias lleva a cabo una estrategia para construir más viviendas, así como para que el sector privado colabore y para que se modifique la ley de bases del régimen local, para que los municipios puedan establecer criterios sobra la compra de vivienda.

El diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta, de Agrupación Herreña Independiente (AHI), ha explicado que Santa Cruz de Tenerife es la segunda provincia española en la compra de viviendas por parte de ciudadanos no residentes, y Las Palmas la quinta, y ha agregado que se está expulsado a los canarios de su tierra.