Vueling refuerza su operativa en Tenerife Norte con un 11% de plazas adicionales
En total, Vueling añadirá al aeropuerto de Tenerife Norte 25 nuevas frecuencias semanales
EFE
La compañía Vueling ha anunciado este martes un refuerzo en su operativa en el aeropuerto de Tenerife Norte, con un 11% más de asientos programados para la campaña de invierno.
Se trata de la temporada de invierno "más ambiciosa" de Vueling en Tenerife Norte, donde Ryanair anunció recientemente que dejará de operar, con casi 900.000 asientos ofertados, un 11% más que en 2024 y 89.000 asientos adicionales.
Además, el incremento en un 15% de los asientos que ofertará Vueling en el aeropuerto de Santiago de Compostela se traducirá en una frecuencia semanal más desde y hacia la capital gallega a Fuerteventura, tres a Tenerife y cuatro a Gran Canaria, detalla la compañía en un comunicado.
25 nuevas frecuencias semanales
En total, Vueling añadirá al aeropuerto de Tenerife Norte 25 nuevas frecuencias semanales: cinco a Barcelona hasta alcanzar las 35 y con conexión a cerca de 90 destinos; uno a Sevilla para operar todos los días de la semana; tres frecuencias adicionales a Santiago, Málaga y Alicante; y dos a Valencia.
Además, mantendrá las conexiones actuales con Bilbao, Granada, Asturias y París. En Tenerife Norte, donde la aerolínea vuela desde 2008, Vueling acumulaba más de 11,2 millones de pasajeros hasta 2024. Este año ya ha rebasado la cifra del millón de pasajeros.
Jordi Pla, director de planificación de rutas y estrategia de Vueling, indica que con esta oferta de invierno en Canarias "reforzamos nuestro compromiso por mantener y potenciar la conectividad aérea de las islas durante todo el año".
