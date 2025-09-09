Salvamento acompaña hasta Arguineguín a una patera con cuatro ocupantes

Salvamento Marítimo ha acompañado este martes hasta el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) a una patera con cuatro ocupantes de origen magrebí a bordo localizada a unos 18 kilómetros al suroeste de la isla.

Según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la patera fue detectada por el radar del sistema SIVE de vigilancia costera sobre las 14.50 horas (hora insular).

Salvamento Marítimo movilizó en su ayuda a la Salvamar Macondo, cuya tripulación decidió no embarcar a sus ocupantes, sino navegar a su lado hasta el muelle de Arguineguín.

La Cruz Roja prestará asistencia en el puerto a las cuatro personas que iban a bordo de esa embarcación, sobre las que por el momento no se ha facilitado ningún detalle más.