El pollo sube de precio en Canarias el doble que en el resto del país

El pollo, uno de los productos básicos en la cesta de la compra, se ha encarecido en Canarias el doble que en el conjunto del país durante 2025. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año el precio de la carne de ave ha aumentado un 4,4% en las Islas, frente al 2,2% registrado como media nacional. Una diferencia que refleja, una vez más, la brecha en el coste de la vida que soportan los hogares canarios respecto al resto del Estado, donde el sobreprecio alimentario se repite en productos de primera necesidad como la leche, la fruta o el aceite. El Archipiélago lidera el encarecimiento del pollo en todo el país, solo por detrás de Asturias. En lo que va de año, el precio ha subido un 4,4% en las Islas, frente al 5,4% registrado en el Principado, lo que sitúa al Archipiélago en la segunda posición del ránking autonómico.

En los lineales de una de las principales cadenas de supermercados de las Islas, ayer mismo se podían comprobar esas diferencias de bolsillo: el pollo entero se vendía a 5,49 euros el kilo, unos 30 céntimos más que a principios de año, mientras que la pechuga alcanzaba los 9,45 euros, con un incremento de 45 céntimos en el mismo periodo. Un golpe directo al presupuesto de las familias canarias, que encuentran cada vez más difícil mantener el consumo de un alimento tradicionalmente considerado asequible.

Ante esta subida, Canarias vuelve la mirada a Brasil, a más de 6.000 kilómetros. Tras la detección en mayo de un brote de gripe aviar en una granja de Montenegro, en Río Grande do Sul, la Unión Europea reaccionó con el cierre de las importaciones procedentes del país sudamericano, una medida que afecta de lleno al Archipiélago, donde la mayoría del pollo congelado que consumen hogares, restaurantes y hoteles procede de ese mercado. De hecho, alrededor del 70% de las compras de esta carne en las Islas tienen origen brasileño. Aunque tanto la Consejería de Agricultura del Gobierno canario como los importadores insisten en que se trata de un escenario temporal y ya buscan alternativas, la situación tensiona el suministro de un producto de consumo básico.

Guerra de Ucrania

En 2024 llegaron a los puertos canarios 39.816 toneladas de pollo congelado, de las cuales 27.404 —más de dos tercios— tuvieron origen en Brasil. La dependencia es tan alta que incluso se incrementó un 3% respecto al año anterior, lo que supuso 822 toneladas adicionales. El atractivo del mercado brasileño radica en su capacidad de producir a gran escala y con costes reducidos, lo que asegura precios competitivos frente a otros proveedores. Sin embargo, la interrupción de este flujo plantea un escenario incierto. Los operadores mayoristas ya exploran otros orígenes, como Argentina, Chile o incluso países europeos, aunque advierten de que sus precios son más altos y sus volúmenes más limitados.

Pero no es la primera vez que los precios de la carne de ave saltan en los últimos años. La anterior subida de calado se produjo a mediados de 2022, justo después del estallido de la guerra en Ucrania. Entonces el encarecimiento llegó a superar las dos cifras, aunque en ese momento las Islas se movieron en paralelo a la media estatal, al calor del aumento generalizado de los costes de producción.

La evolución de los últimos años refleja que Canarias arrastra un encarecimiento mayor que la media nacional. Desde abril de 2021, cuando comenzó la crisis del transporte tras la pandemia, el pollo se ha encarecido un 24,2% en España y un 27,8% en el Archipiélago, es decir, 3,6 puntos más que la media nacional. Esta brecha confirma que el sobrecoste estructural de vivir en un territorio insular y alejado se traduce en precios más elevados para los consumidores locales.

A la crisis sanitaria que ha limitado la entrada de carne brasileña se suman otros factores que también presionan al alza el precio del pollo. El primero está en el pienso animal, cuyo coste depende en gran medida del maíz y la soja. Ambos cereales se han visto encarecidos por la inestabilidad en los mercados internacionales tras la guerra en Ucrania y por las tensiones en el comercio mundial. El pienso representa hasta un 70% de los gastos de producción avícola, de modo que cualquier variación se traslada de inmediato al consumidor final.

El segundo elemento es la energía, imprescindible en un producto que requiere una cadena de frío constante. La electricidad para mantener congeladas las partidas de pollo, el gasóleo para los barcos y el combustible para los camiones de distribución se han encarecido en los dos últimos años, añadiendo un sobrecoste que se nota especialmente en un territorio fragmentado como Canarias.