Pascal Beckers, agricultor: "El mayor reto de cultivar vainilla es la paciencia, hay que esperar años para vender"

Pascal Beckers es de origen belga y actualmente reside en Tenerife, donde cultiva, desde el año 2011, vainilla en una finca que bautizó con el nombre de La Canopea. El lugar es el único de las Islas Canarias donde se plantan las vainas.

¿Cómo empezó a dedicarse al cultivo de la vainilla?

Soy de origen belga y llegué a Canarias hace unos 15 años con la idea de emprender un proyecto de permacultura. Encontré un terreno para regenerar una finca abandonada, con un suelo empobrecido por el uso de químicos. La idea era regenerar la tierra y crear un ecosistema que produjera comida. Empezamos a plantar los primeros árboles hace unos 10 años. Al principio no había casi nada. Queríamos ser autosuficientes, pero eso es un proceso largo. En cuanto a la vainilla, la introduje más tarde. Cuando llegué a Tenerife traje una plantita y comencé a experimentar. Eso fue alrededor de 2011. Al principio tenía apenas un par de plantas y me llevó años aprender a manejarlas, desde el cultivo hasta el curado de las vainas.

¿Qué destacaría de su trayectoria?

Un punto clave fue conocer a Alexis García, un pastelero que trabaja con productos locales. Para él encontrar vainilla local fue todo un hallazgo. Se llevó algunas vainas, participó en un concurso en Barcelona con un pastel al que llamó La Canopea —como nuestra finca—, y me animó a desarrollar el cultivo. Hasta entonces era solo un hobby, pero a partir de ese encuentro empecé a tomármelo como un proyecto más serio. Llevo alrededor de tres años y medio dedicándome de manera más profesional, aunque la vainilla tarda mucho en dar resultados: desde que plantas un esqueje, pueden pasar cinco años antes de tener algo que vender.

¿Cómo es exactamente el cultivo de la vainilla?

Es una orquídea trepadora que puede alcanzar varios metros. Se cultiva formando bucles para mantenerla a un nivel accesible, ya que la polinización y la cosecha se hacen a mano. Solo se reproduce por esquejes. A partir de un esqueje, hay que esperar dos o tres años para obtener las primeras flores. Actualmente tengo 48 plantas.

¿Cuáles son las ventajas de cultivarla en Canarias?

La ventaja principal es el clima. Mi finca está a unos cien metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la costa y al pie del macizo de Teno. Las condiciones son ideales: no necesito invernaderos. Además, lo enfocamos dentro de un proyecto ecológico y holístico. La vainilla es una planta del sotobosque tropical, epífita, que necesita tutores vivos para crecer y sombra para desarrollarse. Por eso, planto árboles que le sirven de soporte y que, al mismo tiempo, producen frutos, especias o frutos secos. Evitamos el monocultivo porque genera problemas de plagas, fertilización y consumo de agua. Apostamos por un policultivo que favorezca el ecosistema.

¿Cuáles son los mayores retos?

El reto es la paciencia: hay que esperar años para obtener producción y aún no puedo vivir exclusivamente de ello. A nivel mundial, más de 18.000 productos utilizan vainilla, pero gran parte es artificial porque la natural es escasa. El mercado es interesante, aunque exige tiempo y dedicación.

¿Se puede vivir del cultivo de la vainilla en Canarias?

Es complicado. Los agricultores alimentan al mundo pero suelen ser los peor pagados. Muchos no logran vivir de ello. La agricultura no está valorizada y tiende a desaparecer. Por eso nosotros complementamos el cultivo con otras actividades, como una asociación de educación ambiental y visitas guiadas. En estas visitas explicamos los problemas de la agricultura industrial y mostramos alternativas más respetuosas con el medio ambiente, usando menos químicos y recuperando métodos naturales. La gente suele salir muy satisfecha, porque se trata de sensibilizar y de mostrar que también como consumidores podemos cambiar la forma en que se produce la comida.

En cuanto al mercado, la vainilla es un producto con gran valor, tanto en alimentación como en cosmética...

La vainilla es cara porque requiere mucha mano de obra: hay que polinizar cada flor a mano y luego curar las vainas, un proceso que dura alrededor de un año. Es una de las especias más apreciadas del mundo, presente en helados, repostería, hoteles y restaurantes. Creo que siempre habrá mercado para un producto natural, respetuoso con el medio ambiente y producido de forma ética.