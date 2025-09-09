Pablo Rodríguez asegura que el Plan de Vivienda «no frustrará» a los canarios que buscan una casa digna

El nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029, cuyas directrices aprobó en julio el Gobierno que preside Fernando Clavijo, será «realista, consensuado y eficaz que garantice que todas las familias canarias puedan acceder a una vivienda digna» y, por tanto, «genere esperanza y no frustración» a todos los demandantes de una casa que en estos momentos exciten en el Archipiélago.

Así lo aseguró el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, a la diputada del PP Jennifer Curbelo, que exigió al gabinete autonómico que «no venda humo» a la ciudadanía, como hizo el anterior Ejecutivo del pacto de las flores con un plan que nunca llevó a cabo porque no se construyó ni una sola vivienda: «hay que trabajar para corregir lo que no se hizo en la legislatura pasada y no seguir perdiendo el tiempo».

Rodríguez insistió en que en los próximos cuatro meses mantendrá reuniones con los grupos parlamentarios, cabildos, ayuntamientos y empresarios del sector con el fin de que el texto pueda aplicarse desde el próximo 1 de enero.

«Se dará prioridad a colectivos vulnerables, jóvenes y personas con discapacidad, promoviendo viviendas adaptadas, facilitando la emancipación juvenil y garantizando el acceso a soluciones habitacionales dignas para quienes más lo necesitan», aseguró.

Once ejes

El nuevo plan se apoyará en once ejes estratégicos, entre los que destacan la prioridad a colectivos vulnerables, el impulso al alquiler asequible, la regeneración urbana y rural, la cesión de suelo municipal para vivienda protegida, la lucha contra el fraude y la ocupación ilegal en el parque público, la apuesta por la sostenibilidad y la industrialización de la construcción, y el refuerzo de la colaboración público-privada.

Además, anunció que antes de fin de 2025 habrá una «estimación fiable de cuántas de las 211.000 viviendas vacías que según el INE hay en Canarias son habitables».

«Estamos en emergencia habitacional y en un momento decisivo en materia de vivienda, por lo que el reto es claro: un plan que sea una palanca real de transformación social y económica para el archipiélago», insistió durante su comparecencia

4.000 casas en 2024

Rodríguez puso en valor, frente a las críticas de los partidos de la oposición, que en los dos años de la presente legislatura se han puesto en marcha más de 2.000 nuevas viviendas públicas, además de aprobarse dos decretos con medidas extraordinarias para impulsar la construcción, agilizar trámites y fomentar la vivienda asequible incentivada.

Todo ello posibilitó que «en 2024 se superaron las 4.000 viviendas, rompiendo una tendencia de diez años de unas 1.100 viviendas anuales».

«Esto demuestra que se están tomando medidas, aunque todavía se requieren acciones adicionales para acelerar la construcción y responder al déficit habitacional», aseguró.

Tanto Carmen Hernández (NC-Bc) como Patricia Hernández (PSOE) afirmaron que todas las medidas del Gobierno sobre vivienda favorecen la especulación y a los intereses de las empresas constructoras.