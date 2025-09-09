Canarias esgrime el Estatuto para pedir «voz y voto» en futuras decisiones de Aena

El artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias trata sobre las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de infraestructuras del transporte, asignándole la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general y la competencia de ejecución sobre aquellos de interés general que el Estado no se reserve su gestión directa. Y este artículo es el que esgrimió este martes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para reclamar que Canarias «participe con voz y voto» en la gestión aeroportuaria, pues esa petición «no es una ocurrencia».

«Perder conectividad es perder oportunidades de quienes aquí vivimos, por eso vamos a exigir que se cumpla el Estatuto a través de una ley que se apruebe en las Cortes», anunció el consejero.

Rodríguez calificó de «mala decisión» el incremento de tasas aeroportuarias un 6,5% a partir de 2026 decidido por Aena, lo que ha llevado a que la aerolínea Ryanair cancele por completo su actividad en el aeropuerto de Tenerife Norte y cancele el 10% de su capacidad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, lo que afecta a unos 400.000 vuelos.

Ryanair: no es simpática pero sí clave

«Es posible que Ryanair no despierte muchas simpatías entre usuarios canarios, pero su labor ha sido clave para conectar Canarias con algunas capitales de la Península», afirmó Rodríguez.

Por ello, insistió en que «cualquier decisión que se tome sobre la política aeroportuaria que afecte de forma directa a la conectividad de las Islas no puede ser adoptada de forma unilateral».

Al respecto, y con independencia de que las plazas que dejará de operar Ryanair «se puedan resolver con las ofertas de otras compañías, esta decisión no solo afecta al turismo, sino a la movilidad de todos los residentes».

«Conozco y he hablado con personas mayores nacidas en Galicia y establecidas en Canarias que viajaban a su tierra en Navidad o en verano y que hoy no podrán volar a Santiago porque ese vuelo se ha cancelado», expuso el consejero Rodríguez.

Frente común

Las disquisiciones del consejero se produjeron en respuesta a sendas preguntas de los diputados David Morales (PP) y José Manuel Bermúdez (CC) sobre lo que el conservador consideró la «kamikaze» decisión de Aena que puede acabar en un «caos» aeroportuario similar al que sucede con la red de ferrocarriles peninsulares.

Por su parte, Bermúdez incidió en que la subida de tasas de Aena «es un atropello más del Gobierno del Estado a las islas» y, como el consejero, recordó que el artículo 161.4 del Estatuto de «recoge nuestro derecho a participar en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios», motivo por el que alentó a Rodríguez a usar el «frente común» que contra esta decisión se ha creado en el Archipiélago con empresarios, cabildos y ayuntamientos para lograr que la Carta Magna canaria se cumpla

«Tenemos que pensar que es importante tener buenos precios, buenos aviones, pero sobre todo mucha conectividad y tener igualdad de condiciones», concluyó el consejero Rodríguez.