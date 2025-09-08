Ni la Virgen del Pino apacigua la 'gresca' entre Clavijo y Torres por la quita de la deuda a los canarios

Gresca dialéctica entre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), en las fiestas en honor a la Virgen del Pino en Teror, donde ambos coincidieron este lunes. Clavijo espera que el PSOE "atienda a razones" y modifique la propuesta de condonación de deuda a las autonomías para que sea igual para todos los españoles. Confía en que el ministro, actual secretario general de los socialistas canarios y expresidente de Canarias en la anterior legislatura, Ángel Víctor Torres, lo apoye.

En declaraciones a los periodistas - por separado- con motivo de su asistencia a los actos por la festividad de la Virgen del Pino, Clavijo confió en que el PSOE, "en lugar de proteger que los catalanes y andaluces para que tengan más dinero que los canarios, ayude a que se corrija y la condonación sea igual para todos los españoles".

1.000 euros más para catalanes y andaluces

Por ello, expresó su confianza en que se pueda corregir la propuesta en su tramitación en el Congreso e insistió en que "a un catalán o a un andaluz se le condonarán casi mil euros más que a un canario", cuando además Canarias "ha hecho su tarea, se ha gestionado de forma eficiente y no ha adquirido compromisos por encima de sus posibilidades". Fernando Clavijo dijo con ironía que a uno se le queda la "cara de bobo" si la quita de deuda a las comunidades autónomas no es "igual para todos los españoles", tal y como la ha planteado el Gobierno central.

Clavijo censura que "al que hace la tarea -Canarias- resulta que se le castiga" y tiene que asumir "parte de la deuda de otros territorios" cuando al Archipiélago le gustaría tener más médicos o más profesores, "pero a veces no son sostenibles".

Torres defiende la quita

Por su parte, Torres volvió a criticar la postura del Gobierno de Canarias en relación a la condonación de la deuda autonómica, ya que subrayó que no tiene explicación que no se acepten los 3.259 millones de euros que le corresponden al Archipiélago. "Por supuesto que está siempre la necesidad de poder pedir más y todo lo que se pida más bienvenido sea. Pero dicho esto, claramente lo que no es aceptable es que se critique una condonación de la deuda que retira a los canarios y canarias 3.200 millones de euros. Y, por tanto, no tiene explicación que no se acepte esa condonación de la deuda", remarca.

Torres justifica que para determinar el reparto entre autonomías se han utilizado distintos parámetros. "Si solo hubiera sido la población ajustada en las partidas para luchar contra la pandemia, Canarias hubiese quedado muy mal, y no fue esa la razón que se utilizó ni el criterio, fue la pérdida de afiliados a la Seguridad Social". A su juicio, en la condonación de la deuda -pactadas por el PSOE con los nacionalistas catalanes- existe un un "Real Decreto Ley que habla del 75% que es población ajustada y hay otros criterios, y que tiene que aprobarse aún en las Cortes generales", donde se pueden modificar cualquiera de los términos.

"No me cabe en la cabeza que se diga que 'no' a retirar 3.200 millones de la deuda de los canarios y Canarias para que se pueda utilizar el porcentaje que se quiera y que se permita, para servicios sociales, para sanidad, para educación, que creo que no le vendría nada mal en todos estos campos. Hablo de dependencia, hablo de educación de cero a 3 años, hablo de educación pública universitaria, que el actual Gobierno de Canarias utilice esos fondos para invertir más", enfatizó Torres.

Clavijo no piensa igual y fue claro al respecto. No se rechaza la quita, lo único que se va es a pelear con uñas y dientes que a los canarios les toque lo que les corresponde, ni más ni menos que a un catalán o a un andaluz.

Decreto canario, un frente común

Por otra parte, Clavijo indicó que su Gobierno trabaja para elaborar el decreto ley propuesto al presidente Pedro Sánchez durante sus vacaciones en Lanzarote para incluir la 'agenda canaria' pendiente y espera contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas y sindicatos de las islas para su aprobación. Clavijo afirmó que su Ejecutivo trabaja "sin prisa pero sin pausa" para tener ultimado el llamado 'decreto canario' antes de final de año y que se pueda tramitar en el Congreso.

Tal y como se hizo con el decreto de menores migrantes, va a intentar cerrar un "posicionamiento unánime" con agentes sociales, patronales, sindicatos, tercer sector y las propias fuerzas políticas de las Islas para darle más respaldo a la propuesta.

"Nos permite tener mucha más fuerza a la hora de poder reivindicar en Madrid que se haga justicia con los asuntos canarios, que no estamos pidiendo ni más ni menos, sino lo que nos corresponde, y ese es el trabajo que vamos a hacer", expresó.

Clavijo comenta que el objetivo del decreto es "blindar" los derechos de los canarios con un texto que dé "consistencia" a las demandas del Archipiélago, entre ellas el 60% de descuento del IRPF para residentes en La Palma, los 100 millones anuales para la reconstrucción de la isla, prorrogar el convenio de carreteras o asegurar planes de infraestructuras educativas, empleo o hidráulicas, entre otras propuestas.

Fragilidad del Gobierno de Sánchez

El presidente reconoce que "la legislatura avanza y hay asuntos que no se desbloquean" debido a la ausencia de presupuestos o la "fragilidad" de la mayoría que tiene el Gobierno en el Congreso, y en la medida en tanto PSOE como PP suscribieron la 'agenda canaria', entiende que "no tendría por qué haber ningún tipo de problema".

Además, recuerda que los asuntos que se incluirán en el decreto ómnibus también fueron firmados por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, cuando intentó su investidura sin éxito en 2023, por lo que no tendría que haber motivos para que no lo apoyara.