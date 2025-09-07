Especialistas de la Ertzaintza ampliarán la formación de la Policía Canaria en materia de orden público

Especialistas de la Ertzaintza con acreditada experiencia y alto nivel de capacitación en actuaciones de orden público impartirán los días 9 y 10 de septiembre una formación de 20 horas lectivas para ampliar los conocimientos de la Policía Canaria en la materia.

En un comunicado, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que estas jornadas formativas, que tendrán lugar en Tenerife, están dirigidas a los integrantes de la Unidad de Prevención e Intervención del cuerpo autonómico, que está integrada por los Grupos de Respuesta Operativa (GROPE) y el Grupo de guías caninos de ambas provincias.

Varios agentes de la Policía Canarias patrullan durante un evento público. / Andrés Gutiérrez

De esta manera, el programa contempla contenidos teóricos y prácticos, incluyendo el marco legal y ético de la actuación policial, el manejo de medios de control de masas, las formaciones tácticas y los procedimientos de desalojo, así como simulacros integrales de intervención.

Asimismo, la Consejería apuntó que con esta iniciativa se persigue consolidar la preparación de las unidades en escenarios de alta complejidad, garantizando que su respuesta sea siempre segura, eficaz y ajustada a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, en beneficio de la seguridad ciudadana y la protección del orden público en Canarias.