Torres acusa al PP de estar entregado al extremismo y de hacer llamamientos a la violencia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado este sábado al PP de estar "entregado al extremismo" y de hacer "llamamientos soterrados a la violencia".

En declaraciones a los medios en San Sebastián de La Gomera, Torres ha hecho referencia a la frase pronunciada por el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante un acto de su partido en Pamplona, en la que ha augurado el fin del Gobierno y ha llamado a "cavar la fosa" para sus restos.

"Cualquier demócrata, incluyo en ellos a los votantes del Partido Popular, que haya escuchado a Tellado decir que hay que cavar fosas para depositar los restos del Gobierno estaría exigiendo que rectifique su palabra, pida perdón y lógicamente diga que se ha equivocado(...) Basta ya", ha declarado Torres, quien ha apostillado que en este país "se acabaron las fosas".

Ha recordado asimismo que hay miles de españoles en ellas, con familias esperando para enterrar con dignidad y respeto sus restos y ha aseverado que el Partido Popular es "el peor Partido Popular que ha habido en España".

"Está absolutamente entregado al extremismo y haciendo un llamamiento soterrado a la violencia", ha dicho Torres, que ha vinculado esta actitud a la "obsesión" del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de "conseguir como sea" la Presidencia del Gobierno de España.

Según Torres, el PP "está en un camino absolutamente desnortado, se está convirtiendo en una mala copia de Vox y está haciendo crecer a la ultraderecha", lo que en su opinión se aleja del "Partido Popular centrado que supo hacer la Transición junto al resto de fuerzas políticas".