La relatividad robada y la doble hélice silenciada

Cuando la historia de la ciencia se cuenta como una epopeya masculina, lo que oculta es una verdad incómoda. La física moderna se habría elevado sobre hombros mucho más gigantes de no ser porque el reconocimiento estaba secuestrado por la vanidad de ciertos hombres. Albert Einstein, cuyo genio nadie cuestiona, nunca fue un matemático extraordinario. Necesitó de su profesor Hermann Minkowski, de Bernhard Riemann, de János Bolyai, de Nikolái Lobachevski, de Marcel Grossmann, de David Hilbert y, más adelante, de otra mujer impresionante, Emmy Noether, pero ante todo necesitó de su primera esposa Mileva Marić. Y Mileva Marić está borrada de los manuales. Mientras que Pierre Curie sostenía que el Nobel era impensable sin Marie, otros, como Einstein, se escudaban en la gloria individual. ¿Qué habría sido la historia de la física si Mileva hubiera recibido el reconocimiento que correspondía a su trabajo? Las cartas de Einstein a Mileva, releídas y estudiadas en los años ochenta, revelan el plural incómodo: «nuestro trabajo», «nuestra teoría». Sin embargo, la ciencia oficial rápidamente cambió el «nuestro» por «mío». La relatividad nació en plural, pero la posteridad rápidamente corrigió esa licencia. Tras su separación matrimonial, a Einstein no le tembló el pulso y dictó unas condiciones humillantes para seguir casado con ella por conveniencia y, salvo el pacto del Nobel, se desentendió de la madre de sus hijos. Mileva terminó dando clases particulares para sobrevivir, usando el dinero del Nobel que le cedió Einstein en el divorcio para pagarle la atención médica a su hijo enfermo. Ella murió en 1948 sin aplausos, mientras su marido entraba en la posteridad. Su historia es la parábola perfecta de la física alternativa, una física que sea más equitativa para el talento que no lleve corbata.

En la lista de apoyos de Einstein, no se puede dejar de mencionar el caso de Emmy Noether, porque su teorema de 1918 es lo que permitió que la relatividad y la física moderna en general fueran una teoría completa. Einstein formuló su teoría de la relatividad general en 1915, impecable pero con un lado defectuoso: ¿cómo verificar de manera rigurosa la conservación de la energía y el impulso en un contexto relativista, donde el propio espacio-tiempo es fluido y curvo? Noether demostró que a cada simetría continua de una ley física le corresponde una ley de conservación: si hay invarianza en el tiempo, entonces se conserva la energía; la invarianza en el espacio conserva el momento lineal; y la invarianza ante rotaciones, conserva el momento angular. Eso fue lo que permitió que la relatividad general y, posteriormente, la mecánica cuántica de campos, tuvieran un fundamento matemático adecuado que la sostuviera. Einstein no reconoció a Mileva, pero sí reconoció a Noether, sin embargo, tampoco se le recuerda en la historia pública de la ciencia. En 1918, cuando Noether resolvió el problema de las leyes de conservación en relatividad, Einstein escribió a David Hilbert, el supergenio matemático: «Fraulein Noether es, en el campo de las matemáticas, el genio más significativo que conozco. Tengo la certeza de que su trabajo será de gran valor para la física de la gravedad». En su obituario de 1935 no tuvo reparo en reconocer a una colega brillante, aunque la comunidad universitaria alemana la marginara por ser mujer y judía.

Pero a Mileva Marić jamás la reconoció públicamente.

Este doble estándar recorre la historia de la ciencia. Ocurrió lo mismo con James Watson y Francis Crick, que se llevaron el Nobel por la estructura del ADN en 1962 ¿Y Rosalind Franklin? Ella fue quien aportó la famosa Fotografía 51, imagen de la difracción de rayos X que hizo posible el descubrimiento. Su trabajo fue usado sin permiso (en un centro, el King’s College, donde, según la biógrafa Anne Sayre, las mujeres tenían que comer en el comedor de alumnos o fuera del campus, mientras que los hombres accedían a un comedor más cómodo y exclusivo en una especie de segregación implícita), y su nombre fue remitido solo a las notas a pie de página. Murió a los 37 años sin recibir el más mínimo reconocimiento en vida, mientras Watson décadas más tarde la calificaba despectivamente en sus memorias. En ambos casos se repite la misma ecuación de soberbia, los hombres aceptan la brillantez de una colega cuando no pone en jaque su autoría central, pero borran del mapa a mujeres a las que no les resulta tan fácil que no reclamen la coautoría plena de sus descubrimientos.

La historia de la ciencia ha sido contada como el desfile imaginario de genios solitarios. Newton bajo un manzano, Darwin en las Galápagos, Einstein con la lengua hacia fuera, Watson y Crick trazando una doble hélice en un club de la Universidad de Cambridge. Pero detrás de estas fotos se esconde la otra cara de la moneda, la ciencia de las mujeres borradas, silenciadas o, en el mejor de los casos, relegadas a un papel de nota al pie de página. Si Mileva Marić o Rosalind Franklin hubieran sido visibles en los años de su vida, no hablaríamos de disculpas, sino de protagonistas. La relatividad nació en plural y la doble hélice también. El problema no es que las mujeres estuvieran ausentes, sino que fueron expulsadas del relato, y lo más honesto es admitirlo. Toda ciencia, incluso toda escritura, es un trabajo en plural, aunque a la historia y a los egos les guste fingir que se hace en singular. Estas mismas líneas, por ejemplo, no las escribo solo yo.