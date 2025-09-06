Los municipios canarios rebajan en doce años un 81% su 'agujero' con los bancos

Los ayuntamientos canarios mantenían a finales de 2012 una deuda viva con las entidades bancarias de 1.020 millones de euros, lo que significa que tenían un agujero financiero de 478 euros por habitante, según los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Economía y Hacienda. Doce años después, la situación es distinta de forma radical –195,6 millones y 86,5 euros por cabeza– y el déficit bancario se ha rebajado un 81%, pero las rígidas reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera aprobadas para contener esa deriva se mantienen sin cambios.

Es más, 52 de los 88 ayuntamientos canarios -el 60%- tienen a cero sus contadores de débito financiero con los bancos y, sin embargo, debido a la ley, se les sigue aplicando la regla de estabilidad presupuestaria, ya que no tener deuda bancaria no implica que el ayuntamiento en cuestión cumpla con los demás requisitos, como la ausencia de déficit estructural y el control de la regla de gasto.

Por lo tanto, pese a haber tapado el agujero estos municipios cumplidores continúan incrementando la bolsa de amortización de la deuda que ya no tienen con remanentes de Tesorería que no pueden usar para inversiones necesarias en sus respectivas localidades.

Esfuerzo no recompensado

Los datos ministeriales certifican que el esfuerzo de los ayuntamientos canarios por sanear sus finanzas municipales ha sido más que notable pero, sin embargo, no son recompensados al mantenerse cercenadas sus posibilidades de invertir en servicios e infraestructuras esenciales.

Como ejemplo, llama la atención el caso de San Bartolomé, que llegó a deber 809 euros por habitante, más del doble de la media del conjunto de las corporaciones isleñas, y quince años después no adeuda ni un solo céntimo de euro. Lo mismo sucede con Teror –de 9,5 millones a cero desde 2017–, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Arafo, Puerto de la Cruz, Garafía o Tías.

Por lo que respecta a ambas capitales, tanto Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife aún están endeudadas con los bancos, pero muy por debajo de la situación que tenían hace quince años. En el caso de la capital grancanaria, ha pasado de adeudar 115,4 millones a solo 62.000 euros, lo que la lleva a estar en lo más alto del podium de los municipios de la provincia oriental de más de 40.000 habitantes menos endeudados.

La capital tinerfeña evolucionó desde los 476,8 millones de euros en 2012 a tan solo 96 millones, lo que ha reducido su deuda en un 80%. Estos datos sitúan a Santa Cruz de Tenerife a la cabeza del ranking de municipios de más de 40.000 habitantes con más deuda por habitante: 457 euros. Tras ella se encuentra La Laguna: 24,8 millones y 155 euros por lagunero.

En 2012, Arrecife, con 32,9 millones de pasivo, tenía una deuda per cápita de 403,7 euros. Quince años después, y pese a reducir su agujero hasta los 26,3 millones, tiene el dudoso honor de encabezar el ranking de ser el municipio oriental canario que más deuda per cápita tiene contraída –388 euros–, a gran distancia del número dos, que es Telde, con 3,5 millones y solo 34 euros por cabeza

En Tenerife, la medalla de oro del podium de menos endeudados lo ostenta La Orotava, seguido de Arona y Granadilla de Abona .

Cabildos

No solo los ayuntamientos han hecho sus deberes para solventar sus deudas con los bancos, los cabildos también han hecho un gran esfuerzo en este sentido.

La deuda viva total de los cabildos en 2012 fue de aproximadamente 6.442,5 millones de euros, y la corporación insular más endeudada en aquella época de obligada austeridad derivada de la crisis financiera fue la de Tenerife, con 315,18 millones de euros. A 31 de diciembre de 2024 la situación cambia de forma drástica: 418, 3, lo que supone una reducción del 93% del endeudamiento bancario.

Este brutal descenso de la deuda de las corporaciones locales, fruto del buen hacer contable de regidores y presidentes de cabildos en la última década, es la base de la propuesta que el jefe del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, puso encima de la mesa en la Conferencia de Presidentes celebrada el 6 de junio en Barcelona para que parte de ese superávit o remanente acumulado –que por imperativo de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera solo se puede usar para rebajar la deuda– se habilite para la construcción de viviendas y paliar así la carestía inmobiliaria que sufre la Comunidad Autónoma.

Según los cálculos del gabinete autonómico, unos 1.500 millones se amontonan en los ayuntamientos y en torno a cien más tienen los cabildos. Parte de esos fondos está comprometida para 2025 o posteriores ejercicios –es un gasto plurianual– pero otra parte es susceptible de destinarse para vivienda. Incluso el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, lanzó la misma idea en una intervención que tuvo en el Senado, pero tres meses después, la Moncloa no ha respondido, un silencio que Clavijo recriminó en sede parlamentaria en julio, ya que el apoyo de CC en el Congreso es vital para garantizar que Sánchez concluya la legislatura en 2027 y que no haya un adelanto electoral.