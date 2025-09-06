Crónica de Nueva York

Escribir sobre viajes no es más que un pretexto para reflexionar sobre aspectos colaterales y periféricos al mismo viaje. No estaba entre mis preferencias viajar a Nueva York, pero un cúmulo de circunstancias facilitaron las cosas y en abril de 2012, tras resolver los trámites burocráticos necesarios para entrar en EE.UU., volé a Nueva York. Cuando llegas a Manhattan en metro y sales a la calle por una de las escaleras que desembocan en medio del distrito financiero, la primera impresión es algo parecido al vértigo cuando te ves a los pies de esos gigantes de hierro y hormigón. Pero no es una sensación desagradable, al contrario, diría que se percibe una atmósfera acogedora en la que cualquier forastero puede integrarse en el paisaje urbano sin demasiadas dificultades. Porque en medio del bullicio atronador de la gran urbe se respira un aire de tolerancia y de interconexión étnica, humana, racial; un lugar donde todos tienen cabida. Si hay un adjetivo que defina a esta ciudad ese es «cosmopolita». Buena parte de la responsabilidad en este cosmopolitismo la tiene la comunidad hispanohablante. Hasta el punto de que se afirma que en las calles de Nueva York, si sabes español, no hace falta saber inglés. Nueva York es uno de esos lugares donde se puede apreciar la veracidad de aquello de que el idioma es la patria común.

Para vivir Nueva York hay que patear sus calles, tomarle el pulso. Pasear por Central Park, callejear por Brooklyn curioseando en los locales de los talladores de diamantes, disfrutar de un musical en Broadway, subir a la terraza del Empire State y todos esos lugares comunes que conoce cualquiera que visita por primera vez esta metrópolis. A propósito del Empire State, cuando se contempla Manhattan desde la terraza del que otrora fuera el rascacielos más alto del mundo, la primera reflexión que surge es que, paradójicamente, fue en pleno escenario de la Gran Depresión (1931-1932) cuando se culminaron los rascacielos más emblemáticos de Nueva York.

Para el turista o el viajero la visita al Museo de Arte Moderno se ha convertido en obligatoria, es casi un lugar de peregrinación. El MoMA fue fundado en 1928 por la familia Rockefeller y sería abierto al público en su sede inicial (no la actual), en plena tormenta financiera: el 7 de noviembre de 1929, pocos días después del fatídico martes negro. Que así se conoce el martes 29 de octubre de 1929 en el que el desplome de la bolsa de valores neoyorquina desató una onda expansiva que acabó por provocar una de las crisis económicas más devastadoras de la historia contemporánea: la Gran Depresión. Un hecho relevante ligado a los inicios del MoMA y que también tiene que ver con la historia de los colosos de la Gran Manzana es la exposición individual del muralista Diego Rivera que el museo organizó del 22 de diciembre de 1931 al 27 de enero de 1932. La muestra acogió cinco murales pintados al fresco sobre yeso que recrean escenas y personajes de la revolución mexicana, entre ellos el retrato de Emiliano Zapata. Una vez inaugurada la exposición, el pintor añadió tres murales más, esta vez con imágenes alusivas a la clase obrera neoyorquina en el escenario de la Gran Depresión.

Justo durante aquellas semanas que estuve en Nueva York, el MoMA conmemoraba la histórica muestra individual de Diego Rivera de principios de los años treinta, reproduciéndola íntegramente (en esta edición se incorporaron apuntes y bocetos del autor). Rivera, que era entonces militante del Partido Comunista Mexicano, se había trasladado a Nueva York seis meses antes para preparar la exposición temporal en un estudio que puso a su disposición la dirección del museo. Durante su estancia en Nueva York el pintor mostró gran interés en que se le adjudicara la ejecución de los murales del Rockefeller Center cuya construcción estaba a punto de concluir en 1932. Al parecer el artista mexicano era uno de los pintores favoritos de Abby Aldrich Rockefeller, madre de Nelson Rockefeller, lo que resultó decisivo para que, al menos, uno de los muros se le encargara al pintor mexicano. La obra de Rivera titulada El hombre en el cruce de caminos (1933) era un fresco dotado de toda la simbología y estética del realismo socialista propio de la época. En este fresco aparecían representados los iconos de la revolución rusa y del movimiento comunista internacional: Friedrich Engels, Karl Marx junto a León Trotsky, entre otros revolucionarios, y en un lugar más destacado aparece la figura de Vladimir Lenin. Estos flirteos de los Rockefeller con personajes del bolchevismo ha dado lugar a especulaciones e hipótesis de lo más sorprendentes. Teorías de la conspiración aparte, lo que parece cierto es que alguien pensó que el hall principal del Rockefeller Center, en pleno corazón financiero del capitalismo americano, no parecía el lugar más idóneo para albergar a tan ilustres personajes de la revolución bolchevique. Pese a las reiteradas peticiones de Nelson Rockefeller al autor para que aceptara eliminar del mural el rostro del líder de la revolución de octubre y reducirlo al anonimato, Rivera se mantuvo en sus trece. Se dice que fue el mismo John Rockefeller Jr. quien ordenó la clausura y posterior destrucción del mural ejecutado por el artista mexicano, apenas un año después de su conclusión. La obra parecería evocar una metáfora alentadora de las masas trabajadoras explotadas que levantaban los colosos del capitalismo.

Hay quienes han establecido otra paradójica relación entre la construcción de grandes rascacielos y el estallido de crisis económicas memorables. Un ejemplo sería el crash del 29 y la Gran Depresión desatada en los años sucesivos y que culminó con la ejecución de baluartes como la torre de Chrysler, el Empire State o el mismo Rockefeller Center, símbolos del capitalismo americano. En los años 70, coincidiendo con la crisis del petróleo que en 1973 inflamó el mundo entero, se concluyó otro de los iconos del capitalismo financiero norteamericano (aunque a este, el destino parecía reservarle un trágico fin): las torres del World Trade Center de Nueva York («las torres gemelas»). Por cierto, otra curiosidad es que durante mi estancia en Nueva York se batió otro récord en esa competición silenciosa entre gigantes de cemento: el Nuevo World Trade Center se convertiría oficialmente en aquellos días en el edificio más alto de Nueva York al superar la altura de 540 metros. Esta vez envuelto, no en una crisis económica, sino en un vaticinio más trascendental, ya que de fondo sonaban las trompetas del Apocalipsis anunciando el final de los tiempos (2012). Pero continuando con la relación de la construcción de grandes rascacielos con periodos de convulsión económica, en plena crisis de la burbuja tecnológica del 2000 se culminó otro símbolo del capitalismo asiático, el Taipéi, de más de 500 metros de altura. Y sin ir tan lejos, el coloso madrileño conocido como la Torre de Bankia, con casi 250 metros de altura, se inauguró en el 2009, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Quizá todo ello se explique porque las crisis cíclicas ponen a disposición un ejército de parados que trae como consecuencia la reducción de los costes de la mano de obra y precarias condiciones; o simplemente por el flujo y reflujo de las fuerzas invisibles que gobiernan los mercados.