Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones

Los dos Edificios de Servicios Esenciales (ESE) que el Gobierno de Canarias construye en Jinámar (Telde, Gran Canaria) y en la urbanización de La Gallega (Santa Cruz de Tenerife) avanzan viento en popa, en paralelo, tras superar los problemas técnicos que obligaron a la paralización de las obras a principios de este año.

La ejecución comenzó en marzo de 2024 con un presupuesto adjudicado de 79,4 millones de euros con fondos europeos React-EU y Feder. Sin embargo, en enero de 2025 las obras quedaron técnicamente paralizadas tras varios meses de ralentización, después de que la dirección facultativa , que lidera el prestigioso arquitecto internacional Fernando Menis, detectara deficiencias en la cimentación por errores de los estudios geotécnicos previos de dos empresas, encargados en la legislatura anterior.

Los análisis realizados confirmaron que el terreno no respondía a lo proyectado por estas empresas: en Gran Canaria resultó más poroso de lo previsto y en Tenerife presentaba microfisuras con riesgo de derrumbe de un talud próximo.

A prueba de huracanes o riadas

Esta situación obligó a reformular la cimentación y a redactar un modificado. La Consejería de Hacienda, que dirige Matilde Asián, encargó entonces la modificación para ‘anclar’ unos edificios que, precisamente, están diseñados para aguantar huracanes, riadas, volcanes, con zonas bunkerizadas, y que contarán con idénticas características y tecnologías punteras, donde albergarán todos los servicios de emergencias, seguridad y de atención ciudadana de Canarias en un mismo espacio duplicado en ambas islas, lo que los hace únicos en Europa. Esta modificación conlleva un sobrecoste de 16 millones de euros (ocho millones por edificio), según fuentes consultadas, elevando el presupuesto 79,4 hasta casi 96 millones de euros.

Ante ello, el Gobierno ha abierto un expediente de depuración de responsabilidades, aún en tramitación, que afecta a las dos empresas responsables de los informes geotécnicos, previos a la elaboración del proyecto, durante la anterior etapa de Gobierno, en la que Román Rodríguez era el consejero de Hacienda.

Superado este bache, las obras se reanudaron en febrero de este año y los edificios están progresando a buen ritmo. La construcción de los gemelos, conocidos como los twins o los búnkeres, avanzan de manera paralela en ambas islas, con el objetivo primordial de que sean absolutamente compatibles y funcionen como un solo conjunto, especialmente en cuanto a telecomunicaciones y operatividad.

Dos millones mensuales

El ritmo actual de certificaciones oscila entre dos y tres millones de euros mensuales, según las fuentes, lo que cristaliza el buen estado de las obras. Pese a que tras la paralización de los inmuebles se pensó que la ejecución se iba a retrasar a 2027 respecto al calendario inicial, fijado en marzo de 2026, ahora la previsión es más optimista y se espera que, antes de que finalice 2025, cada edificio cuente con tres plantas terminadas, de las cuatro previstas además de los sótanos.

Asimismo, se prevé que en 2026 estarán ya en pie y en condiciones de ser equipados con mobiliario, servidores y sistemas informáticos. No obstante la ocupación completa tardará más, pues se realizará de forma escalonada para garantizar la continuidad de servicios esenciales como el 112 o el Centro de Proceso de Datos del Gobierno de Canarias.

Dos edificios espejo para albergar a 1.100 personas

Los dos edificios gemelos contarán con unos 23 000 metros cuadrados cada uno, distribuidos en dos sótanos, cuatro plantas y una cubierta con helisuperficie. Aunque situados en ubicaciones distintas, en el polígono de Jinámar, en Telde, en una parcela de 21.550 metros cuadrados, y en Santa Cruz de Tenerife, en la Urbanización La Gallega, en un espacio de 22.700 metros cuadrados, con una altura de 28 metros, se trata de infraestructuras ‘espejo’, pioneras en Europa, concebidas para soportar huracanes, terremotos, erupciones volcánicas u otras catástrofes, con capacidad para albergar hasta 1.100 personas -550 cada uno-. Los edificios podrán operar de manera autónoma durante una semana completa y, además, están concebidos como un sistema redundante, de forma que si uno falla, el otro respalde todos los servicios.

El proyecto está bajo la supervisión de una Oficina de Desarrollo adjudicada por concurso público y cuenta con un comité interdepartamental en el que participan las consejerías que ocuparán las instalaciones. Este órgano coordina la futura transición de los servicios, asegurando que no se produzca ninguna interrupción durante el traslado.

Interés internacional

El proyecto de los dos ESE de Fernando Menis ya está despertando el interés internacional por su innovador diseño y porque los servicios esenciales, dispersos ahora en 18 sedes, se concentrarán en los ‘gemelos’, cuestión inédita en otros países. En concreto, el 012, el 1-1-2, la teleasistencia, el servicio de información sanitaria o el transporte sanitario, las policías locales, Canaria y Nacional, los bomberos, la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias (GES), Salvamento Marítimo y el de seguridad patrimonial de edificios. Además, contendrán servicios esenciales como el Cibercentro de la comunidad autónoma y el Centro de Proceso de Datos, entre otros.

El proyecto del equipo de Menis, donde trabajaron 60 personas, ganó una licitación pública del Gobierno de Canarias en 2021.

Para formular el proyecto de un edificio de estas características, que tuviera la máxima seguridad para resistir ataques informáticos o aguantar situaciones excepcionales de índole sísmica y vulcanológica o las derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, Fernando Menis gestó un equipo internacional, entre los que se encontraban taiwaneses expertos en terremotos, holandeses profesionales en procesos de datos, o españoles especialistas en los vientos huracanados de Filipinas, que son los más fuertes del mundo.