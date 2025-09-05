Denuncian a Santiago Abascal ante la Fiscalía por incitación al odio tras pedir el hundimiento del Open Arms

Más de 200 ciudadanos y 26 organizaciones sociales y sindicales han presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Canarias contra Santiago Abascal, líder de Vox. Solicitan a la Fiscalía General del Estado que investigue sus declaraciones sobre la ONG Open Arms, en las que habría propuesto la confiscación y hundimiento del barco humanitario.

El promotor de la denuncia, Vicente Quintana, calificó estas afirmaciones como una “barbaridad fascista”, que suponen una clara incitación al odio y a la violencia.

El papel de Open Arms en Canarias

El buque de Open Arms se encuentra actualmente en Canarias, donde realizará durante dos meses actividades de sensibilización sobre la ruta atlántica migratoria. Quintana recalcó que la embarcación “no es un barco negrero”, sino una plataforma dedicada al rescate de migrantes en situaciones de grave riesgo.

La ONG ha salvado miles de vidas en el Mediterráneo y el Atlántico, una labor reconocida internacionalmente por organismos de derechos humanos.

“Delito de odio de libro”, según los denunciantes

Los colectivos sostienen que las palabras de Abascal encajan de manera evidente en la tipología de delito de odio, por lo que reclaman a la Fiscalía que “tome cartas en el asunto”.

Vicente Quintana recordó episodios previos de violencia contra migrantes, como la “cacería” de Torre Pacheco o las agresiones en centros de acogida de menores, y advirtió de un “suma y sigue” que no puede normalizarse. “Este nivel de confrontación no se puede permitir en democracia”, afirmó.

El barco de la ONG Open Arms está en el puerto de Santa Cruz de Tenerife / ACFI

¿Qué es un delito de odio en España?

Los delitos de odio están tipificados en el Código Penal y se refieren a acciones o manifestaciones motivadas por la hostilidad hacia un grupo social por motivos de raza, religión, origen, orientación sexual, género o discapacidad.

Su persecución busca proteger la dignidad de las personas y evitar la propagación de discursos que generan miedo, violencia o discriminación.

Amplio apoyo social y político a la denuncia

Entre los 26 colectivos firmantes destacan sindicatos como UGT y CCOO, además de partidos políticos como Sumar y Podemos, lo que refuerza el carácter transversal de la iniciativa.

La denuncia se interpreta como una señal de alerta frente a discursos que, según los denunciantes, traspasan los límites de la libertad de expresión y alimentan la intolerancia.