La solución al problema de la vivienda en Canarias, principal objetivo que se marca Nueva Canarias

La solución al problema de la vivienda, el más importante al afectar "a la mayoría de la población" en Canarias, será la cuestión principal en la que se centrará Nueva Canaria en este nuevo curso político que se inicia, ha anunciado su secretario general, Luis Campos.

En una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves tras la primera reunión que celebra la Mesa Nacional del partido después del congreso celebrado el pasado mes de julio, Campos ha asegurado que el derecho a la vivienda "está quebrado y con este gobierno, el que preside Fernando Clavijo (CC), no hay "esperanza de solución".

Cada mes que pasa tanto el alquiler o la compra de una vivienda son más caros y las medidas adoptadas por el Ejecutivo canario no han servido para resolver el problema, ha recalcado Campos, que ha lamentado que por parte del Gobierno se hayan rechazado las propuestas presentadas, entre ellas la aplicación de una moratoria al alquiler vacacional mientras se tramitaba la ley que va a regular esa actividad, que ha provocado una "avalancha" en la petición de altas de este tipo de alojamientos.

Campos además ha informado de que NC trabajará para resolver el problema de la atención a la discapacidad y la dependencia, cuya Consejería competente es la de "peor resultados y gestión", y por la igualdad de hecho, ante la reducción del presupuesto en el Instituto Canario de Igualdad y el incremento de casos de violencia machista en las islas, sobre cuyas causas se interesarán en el Parlamento.

Apoyo al sector primario

El apoyo al sector primario, que también ha sufrido un recorte presupuestario de 24 millones de euros, y la defensa de un nuevo modelo de desarrollo sostenible frente al "crecimiento desmesurado y desarrollista" que impera y sobre el que no se ha aplicado ninguna medida "relevante", serán otros de los asuntos en los que centrará el trabajo de NC.

Por otra parte, Campos ha manifestado su preocupación por la "masacre y genocidio brutal" que sufre la población civil en Gaza y que por su dimensión ha comparado con Segunda Guerra Mundial. En el ámbito de la política nacional, ha dicho ser partidario de un pacto para luchar contra el cambio climático tras la "virulencia" de los incendios ocurridos este verano en la península.

Ha señalado, además, que no cree que se pueda llegar a un acuerdo para la reforma de la financiación autonómica y que, a su juicio, se está promoviendo un debate al respecto para "entretener a la gente" y no atender a sus problemas reales.

Asimismo, ha criticado al PP, un partido al que ve "cada vez más mimetizado con Vox" al recurrir al "bulo y la mentira" para eludir sus responsabilidades, una actitud que también advierte en el Ejecutivo de Clavijo, lo que supone una "clara traición para un gobierno nacionalista" y debilita el estado de las autonomías, cuando es preciso "avanzar hacia el autogobierno".

En cuanto al trabajo interno que se propone NC para fortalecer la organización, ha explicado que continuará en la línea de buscar la confluencia de la izquierda canaria, lograr pactos como el de Ahora Guía y el alcanzado en Firgas, así como seguir abriendo nuevos "ateneos", que es el nuevo nombre que reciben las sede locales de NC, tras inaugurar ayer miércoles uno en Teror.

Luis Campos, que ha defendido que NC es la "verdadera casa del nacionalismo de progreso y de izquierdas de Canarias frente a los falsos nacionalismos", ha asegurado que su partido se esfuerza para cambiar la realidad con propuestas, pero con actitud "crítica y fiscalizadora" pero propositiva, por lo que seguirá "tendiendo la mano" para llegar a acuerdos.