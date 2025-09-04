Canarias busca su propia estrategia para evitar recortes de fondos de la UE

El cambio de criterio que pretende realizar la Comisión Europea en la gestión de los fondos comunitarios en el próximo presupuesto 2028-2034 no solo ha encendido las alarmas en Canarias, sino que también otras comunidades autónomas están empezando a movilizarse ante lo que consideran una «recentralización» que perjudica a las regiones y favorece al Estado a la hora de distribuir el dinero procedente de Europa. Pero el Archipiélago tiene su propia estrategia para hacer valer su condición de región ultraperiférica (RUP), un estatus que no tiene el resto de comunidades españolas, por lo que el objetivo es negociar directamente con Bruselas a través del comité de las RUP con el fin de que las regiones alejadas sigan gestionando los fondos y no a través del Gobierno central.

Varias comunidades del PP -entre ellas Galicia, Andalucía y Cantabria- y Castilla-La Mancha, del PSOE, han iniciado un frente común preocupadas por la pérdida de peso de las regiones en la toma de decisiones en relación con los fondos europeos. Bruselas pretende implantar un modelo similar al de los fondos Next Generation, es decir, que sean los Estados los que controlen la financiación y se encarguen de distribuirla a las regiones, lo que resta capacidad de gestión a las comunidades pero especialmente a Canarias, que cuenta con una consideración diferenciada por ser RUP y los criterios de reparto no son iguales que en los territorios peninsulares.

La luz roja en las Islas se encendió tras recibir la propuesta de la UE para la Política Agraria Común (PAC), que contiene una merma de fondos y un cambio en los criterios de gestión, con incidencia especial en el principal programa de ayuda al sector primario de las Islas, el Posei, que es específico de las RUP y no lo tienen el resto de comunidades. Para el Ejecutivo regional no solo se trata de una reducción del apoyo a la agricultura, sino de una pérdida notable del estatus de Canarias como región ultraperiférica, de tal forma que en vez de depender directamente de la Comisión Europea será el Estado quien gestione los fondos, por lo que se repartirán de forma homogénea entre todas las comunidades sin tener en cuenta las singularidades de Canarias como región alejada e insular con sobrecostes de producción que no tienen otros territorios.

El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, señala que el Ejecutivo valorará con más detalle la posición que están adoptando otras comunidades autónomas y asegura que «Canarias busca todo el apoyo social que sea posible para tener una voz potente en defensa de los intereses y derechos de las Islas». Pero Canarias advierte: «para nosotros como RUP es más vital que para el resto de comunidades» ya que se trata de ayudas específicas para el sector primario pero también, por extensión, la afección que pueden sufrir los fondos de cohesión, el Feder o los fondos RUP, lo que perjudicaría notablemente el desarrollo de las Islas cuyas singularidades están contempladas en el Tratado de la Unión Europea.

Para Cabello la estrategia de la Comunidad Autónoma no solo pasa por la negociación directa de las RUP con las instituciones comunitarias, sino también con el Estado para que reconozca las especificidades de Canarias y que no puede gestionar y distribuir los fondos europeos de las Islas con los mismos criterios que al resto de las comunidades.

Para las regiones que cuestionan la recentralización de los fondos europeos hay una tendencia hacia la «estatalización» de las ayudas que dejaría en fuera de juego a las comunidades autónomas en el reparto de los dineros comunitarios, un camino iniciado con los fondos Next Generation y que ha provocado críticas al Gobierno central porque, de hecho, comunidades como Canarias culpan al Estado de no haber podido gestionar estos fondos con más agilidad.