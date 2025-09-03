Tenerife y La Palma, más cerca de convertirse en capitales nacionales de la vulcanología

Tenerife y La Palma están más cerca de convertirse en las capitales del estudio y la vigilancia de los volcanes en España. La candidatura conjunta de ambas islas es la clara favorita para acoger el Centro Nacional de Vulcanología en el proceso de selección que acaba de abrir el Gobierno central.

El Consejo de Ministros aprobó este martes 2 de septiembre el inicio del procedimiento para escoger dónde se ubicará en Canarias, la única región con vulcanismo activo del territorio nacional, la sede de un consorcio que según aclaró la ministra portavoz, Pilar Alegría, dirigirá la investigación y la coordinación nacional sobre la actividad volcánica.

La primera y la mejor opción

La candidatura de Tenerife y La Palma no solo es la primera que se ha postulado, sino que además cuenta con otras ventajas que la convierten en la de mayor potencial con diferencia de España: el acuerdo alcanzado entre los cabildos tinerfeño y palmero para ir de la mano, el hecho de que son los puntos del país con mayor actividad volcánica –junto con otra isla canaria, El Hierro– y el gran desarrollo experimentado en los últimos años por ambos territorios insulares en investigación y control de este proceso geológico que dio, además, origen a la región a la que pertenecen hace 30 millones de años.

Otro punto muy a favor de esta apuesta conjunta es que las últimas erupciones terrestres ocurridas en España fueron precisamente en Tenerife y La Palma: el volcán Tajogaite del 19 de septiembre de 2021, el Teneguía del 26 de octubre de 1971, el San Juan del 24 de junio de 1949, todas en la isla palmera, y el Chinyero tinerfeño del 18 de noviembre de 1909.

En El Paso

El lugar propuesto por La Palma para albergar su sede del Centro Nacional de Vulcanología estaría, de hecho, sobre la lava de la última erupción ocurrida en España, la del Tajogaite. En concreto, en el municipio de El Paso, cerca de la carretera de San Nicolás.

La sede de Tenerife cuenta, asimismo, con la ventaja de poseer ya unas instalaciones destinadas específicamente al estudio y vigilancia del vulcanismo. Son las dependencias del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), una institución puntera a nivel internacional en la investigación sobre todos los procesos que tienen que ver con la actividad magmática: seísmos, gases y deformaciones de terreno.

Involcan

Sus científicos, liderados por el vulcanólogo tinerfeño Nemesio Pérez, trabajan en el parque tecnológico INtech La Laguna, un centro vanguardista de referencia para la innovación, la tecnología y el emprendimiento. El Involcan fue constituido en 2011 gracias al apoyo recibido en el Senado (2005), el Parlamento de Canarias (2006) y el Congreso de los Diputados (2009).

Tiene como finalidad, según anuncia en su página web oficial, contribuir a la mejora de la gestión del riesgo volcánico en España (dígase Canarias, la única región volcánicamente activa del territorio nacional con riesgo) y la optimización de la gestión de los numerosos beneficios que conllevan convivir en un territorio volcánico.

Consejo de Ministros

Tanto el Ministerio de Ciencia y Universidades, que dirige Diana Morant, como el de Política Territorial y Memoria Democrática, que lidera el canario Ángel Víctor Torres, se refirieron este martes a este procedimiento para decretar la sede del Centro Nacional de Vulcanología. Según explicaron, se hará «mediante la tramitación de urgencia, con carácter previo a la creación de la citada entidad del sector público estatal».

La erupción del Tajogaite (del 19 de septiembre al 13 de diciembre de 2021), que tuvo consecuencias a nivel orográfico, económico y social, puso de manifiesto, según el Gobierno central, la necesidad de contar con un centro de coordinación nacional que permita gestionar de manera unificada y colaborativa los esfuerzos de todos los organismos públicos competentes para incrementar la eficacia a la hora de investigar, predecir, mitigar y paliar de una forma ágil los efectos de estos fenómenos volcánicos.

Financiación

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 recoge la autorización para la creación del citado centro. La forma jurídica es un consorcio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Comunidad Autónoma de Canarias. Ambas administraciones públicas han mostrado su intención de colaborar y de financiar el proyecto al 50%, recuerda el documento aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Además, al considerar que es conveniente que el Centro Nacional de Vulcanología «comience a funcionar a la mayor brevedad posible, existe motivación para que el Consejo de Ministros acuerde el procedimiento de urgencia». El objetivo es que entre en funcionamiento en el menor plazo posible, por lo que se valorarán aquellas candidaturas que ofrezcan instalaciones disponibles para ser ocupadas.

Investigadores del Involcan revisan la instrumentación para controlar el riesgo volcánico en el Teide. / E. D.

Otros factores favorables a la candidatura tinerfeña y palmera es la presencia en ambas islas de instalaciones científicas consolidadas de trascendencia internacional que facilitarán la logística. Tenerife dispone por ejemplo de la Universidad de La Laguna, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), del Observatorio de Astrofísica del Teide y del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), y La Palma, del Observatorio de Astrofísica del Roque de los Muchachos.

Así empezó todo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, solicitó formalmente en enero de este año la sede compartida con La Palma tras acordarlo con su homólogo palmero, Sergio Rodríguez. «Puede haber un trabajo científico que se realice en las dos islas y que podamos tener una sede compartida, más allá de que la sede administrativa pueda estar en una u otra isla», señaló, para añadir. «Desde luego, tiene que estar en Canarias y no en otro lugar de España porque es donde hay actividad volcánica».

La apertura del proceso de selección aprobada por el Consejo de Ministros coincide con un momento decisivo del operativo que ha desplegado el Cabildo tinerfeño para mejorar la prevención ante el riesgo de una erupción.

Simulacro

Este lunes, la Corporación insular ofreció precisamente una rueda de prensa en la que presentó el mayor simulacro de crisis volcánica que se va a celebrar en Canarias. Tendrá lugar entre el lunes 22 y el viernes 26 de este mes y culminará el último día con un ensayo de evacuación en el casco de Garachico, en el participarán un millar de profesionales.