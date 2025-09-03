Madrid presenta su tercer recurso contra el reparto de menores migrantes no acompañados planteado por el Gobierno

Tal y como adelantó la semana pasada el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, la Comunidad de Madrid ha formalizado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el último decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados. Se entiende desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que la medida vulnera competencias autonómicas.

Se trata del tercer recurso, uno ante el Tribunal Constitucional y dos ante el Tribunal Supremo, que presenta el Gobierno madrileño por esta cuestión.

El primer movimiento judicial lo promovió Sol contra el real decreto ley 2/2025 de 18 de marzo, que modifica la Ley de Extranjería y establece las condiciones para la reubicación de menores no acompañados desde comunidades en las que se declare la contingencia migratoria. Madrid fue en abril la primera en impugnarlo, pero la medida ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por otras 10 comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page.

Entre los argumentos esgrimidos entonces por la Comunidad de Madrid se alega que la norma invade competencias autonómicas exclusivas en protección de menores y asistencia social y atenta contra los derechos de los propios menores. Además, se entiende que el texto es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones. Y se aprecia falta de justificación de urgencia así como la utilización de un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.

El segundo recurso lo presentó el Gobierno regional el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias. Ahora, el Ejecutivo autonómico presenta este nuevo recurso como ya anunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín en el pasado Consejo de Gobierno.

En virtud de la declaración de contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, el Gobierno ha establecido la reubicación de 3.975 menores, 3.355 actualmente en Canarias, otros 445 desde Ceuta y 175 desde Melilla. En aplicación de los criterios que fijan los textos legales impugnados Madrid es la segunda comunidad a la que más menores corresponde acoger, un total de 647. Andalucía, con 677, es a la que más niños y adolescentes corresponde recibir, mientras que a Cataluña y País Vasco no se asigna ninguno. Cataluña acogerá 31 de manera voluntaria. Según el Gobierno madrileño, este reparto "forzoso" es "arbitrario, opaco y discriminatorio".