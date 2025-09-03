Canarias cumple su parte y remite los primeros expedientes de menores migrantes no acompañados al Estado

Canarias hace los deberes y envía al Estado los primeros 20 expedientes de menores migrantes no acompañados –y no asilados– para arrancar el reparto por todo el territorio nacional, recogido en el artículo 35 de la Ley de extranjería. La Consejería de Bienestar Social envió este miércoles la documentación, aunque el procedimiento estuvo condicionado por problemas técnicos: los archivos, de gran volumen, superan la capacidad del registro oficial. Cada expediente reúne cientos de páginas con información sensible que abarca desde datos personales y entrevistas hasta historiales médicos, trayectorias escolares, documentación jurídica y certificados de residencia.

Hasta ahora, la Dirección General de Infancia no había podido iniciar el envío ante la falta de directrices claras del Ministerio de Infancia, que aún no ha precisado qué datos concretos deben aportarse ni cuál es la vía adecuada para remitirlos. Este miércoles se produjo un primer contacto entre la Delegación del Gobierno y la consejería, y ambas partes acordaron celebrar este jueves una reunión de coordinación para definir el procedimiento de traspaso de los expedientes.

La consejera Candelaria Delgado aseguró que este paso supone «un avance decisivo para que se materialice por fin el reparto solidario y vinculante de menores» previsto en el nuevo marco legal, y subrayó que Canarias está cumpliendo con su obligación de preparar y remitir la documentación de los niños y niñas bajo tutela. «Canarias ha empezado a cumplir, ahora necesitamos que el Estado termine de definir las directrices para que los más de 2.000 niños y niñas que deben ser trasladados desde nuestras Islas puedan estar acogidos en el resto de comunidades autónomas antes de marzo», afirmó.

Madrid presenta un tercer recurso contra el reparto de menores por "vulnerar" competencias

El paso dado por Canarias se ampara en la declaración de contingencia migratoria firmada el pasado viernes por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo que dota de cobertura jurídica al proceso de redistribución. La normativa aprobada este verano fija que, una vez declarada la contingencia, el Estado tiene la obligación de activar el mecanismo de derivación con un plazo máximo de 15 días para nuevas llegadas, y hasta el 18 de marzo para la reubicación de los menores que superen la capacidad ordinaria del Archipiélago.

Delgado insistió en que el Ejecutivo autonómico continuará trabajando, «con rigor y responsabilidad», en la preparación de los expedientes, pero volvió a reclamar instrucciones claras y ágiles al Gobierno central para evitar retrasos en un proceso que, según defendió, debe garantizar tanto la seguridad jurídica como la protección de los niños y niñas bajo tutela en las Islas.

Interior avisa del riesgo de conflictos alimentados por el discurso "falso" de PP y VOX sobre inmigración

Mientras Canarias avanza en el cumplimiento de su parte, el marco legal que sustenta la redistribución sigue generando rechazo en otras comunidades. La Comunidad de Madrid presentó este miércoles su tercer recurso ante el Tribunal Supremo contra el último decreto estatal que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, al considerar que vulnera sus competencias en materia de protección de la infancia. Este nuevo recurso se suma a los ya interpuestos contra el real decreto-ley aprobado en marzo y el posterior desarrollo normativo de julio.

Ese choque judicial y político se enmarca, además, en un debate nacional cada vez más crispado en torno a la inmigración y, en particular, a los menores migrantes no acompañados. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió este miércoles del riesgo de conflictos de orden público que generan los discursos de PP y Vox al vincular falsamente migración y delincuencia. El ministro se mostró especialmente preocupado por las concentraciones hostiles ante centros de acogida en Hortaleza y Alcalá de Henares, que evidencian cómo esos mensajes políticos se traducen en problemas de convivencia.