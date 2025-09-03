Los ayuntamientos turísticos acceden a abrir su ‘club’ a otros municipios

Miguel Barreto/ Efe

Los municipios turísticos –14 de los 88 de Canarias–buscan consenso. Después de que los ayuntamientos considerados turísticos promovieran una ley el año pasado, que aún se tramita en el Parlamento regional, para reconocer su estatus y tener más voz en los órganos de deliberación del Gobierno y en los cabildos, bastantes alcaldes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se ‘quejaron’ de que no se les incluyera. Ayer, se intentó clarificar este desencuentro. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) aprobó en su asamblea general una propuesta de modificación de la Ley de Municipios Turísticos, en los artículos 8 y 9, para dar cabida a todos los ayuntamientos que tengan «singularidades» y pidan ser turísticos. El texto plantea reforzar la definición y el reconocimiento de los municipios turísticos con la introducción de una clasificación diferenciada entre aquellos que destacan por su «excelencia» y aquellos cuya fortaleza reside en su «singularidad».

El promotor de esta ley, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, expuso que esta diferenciación parte de la evidencia de que no todos los destinos presentan las mismas características y necesidades. «Mientras aquellos municipios donde el turismo es la actividad predominante y genera unas necesidades distintas a las de una localidad convencional son reconocidos por su excelencia, otros cuentan con un atractivo único derivado de su identidad cultural, patrimonial, natural o etnográfica y serían reconocidos por su singularidad». El presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcalde de Adeje (Tenerife), José Miguel Rodríguez Fraga, reconoció que todos los municipios del Archipiélago son turísticos, unos más alojativos que otros, y algunos con elementos singulares propios. Marco Aurelio Pérez explicó al respecto que han trabajado con la Fecam en la búsqueda de un texto para que en la ley aparezca la diferenciación entre «excelencia y singularidad turística».

Excelencia y singularidad: diferencias

La excelencia hace referencia a aquellos en los que tiene importancia el número de plazas turísticas, y en cuanto a la singularidad, explicó Pérez, es para los que tienen elementos singulares como por ejemplo el Roque Nublo, los carnavales o un puerto en el que atraquen cruceros. El regidor de San Bartolomé de Tirajana remarcó que se trata de definir qué es un municipio turístico, y agregó que luego habrá que dotarse de estructuras de funcionamiento administrativo. Esta proposición de ley fue presentada hace un año por la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y Marco Aurelio Pérez recordó ayer, de forma taxativa, que con ella no piden financiación, sino establecer un marco legal que los regule y procedimientos para la adquisición o pérdida de la condición de municipio turístico, además de plasmar los derechos y obligaciones específicos derivados de esta consideración y la organización administrativa complementaria de estas localidades.

Para ellos es esencial poder determinar su propia estructura interna, como los municipios de mayor población, y también tener voz y voto en los órganos de decisión del Gobierno y cabildos, en cuanto, por ejemplo, a la finalidad de los fondos comunitarios Next Generation. Sobre dotarse de una estructura adecuadamente dimensionada, plantean desconcentrar la gestión para dar una atención «con la celeridad, calidad e idoneidad precisas, contando con los suficientes medios organizativos». En la norma, proponen la gestación de las juntas municipales de distrito, especialmente en los núcleos turísticos separados del casco urbano y en los barrios identificados turísticamente. Su fin será impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos.

También formulan los consejos de barrio, en donde no haya juntas de distrito, así como el Consejo Municipal del Sector Turístico, como órgano de participación ciudadana, integrado por representantes de las empresas turísticas con presencia en el término municipal a través de sus asociaciones, las organizaciones sindicales , las asociaciones de consumidores y usuarios, y las organizaciones económicas, sociales y empresariales y de vecinos.

Pero ante todo planean crear direcciones generales u órganos similares dentro de cada una de las grandes áreas de gobierno o concejalías.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana recalcó ayer que no se ha cuantificado el número de municipios que estarán en cada una de esta nueva clasificación «singular».

Vivienda vacacional

La vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, apuntó asimismo que ha sido designada para llevar adelante las propuestas a la nueva la ley de ordenación del turismo. A su juicio, «no puede repetirse» lo ocurrido con la vivienda vacacional y que haya «café para todos por igual», ya que cada municipio tiene su singularidad, en referencia que en las Islas verdes o en municipios del norte de Canarias la vivienda vacacional «da vida», expuso. Por ello, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias entiende que las singularidades de cada municipio tienen que recogerse en la ley de ordenación.n