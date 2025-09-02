El convenio de carreteras de Canarias se amplía hasta 2030 tras la aprobación del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo alcanzado hace unos meses entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que permite ampliar el horizonte temporal de la ejecución del convenio de carreteras tres años más, de 2027 a 2030, para continuar con la planificación y estrategia de las distintas vías previstas y las que están en ejecución.

El consejero Pablo Rodríguez explica que esta tercera adenda incorpora "hitos muy relevantes" para asegurar la estabilidad financiera del convenio, adaptarlo al ritmo real de ejecución de las obras y atender los compromisos del Estado con Canarias. Entre los principales acuerdos alcanzados destacan la redistribución de remanentes; la actualización del importe total del convenio; la prórroga del mismo, ampliando el horizonte temporal hasta 2030.También se completa la incorporación de las actuaciones heredadas del anterior convenio de 2006 y sus adendas, que seguirán siendo financiadas en el marco del convenio vigente.

Además, en este acuerdo el Ejecutivo canario ha acordado con el Estado modificar una cláusula que se recogía en el documento inicial de 2018 y que impedía la posibilidad de firmar nuevos convenios. De esta forma, “ahora podremos pensar ya en un nuevo horizonte, con la firma de un nuevo convenio cuando este finalice”, ha destacado Rodríguez.

Tercera adenda

La inversión total pactada entre el Ministerio de Transportes y la Consejería de Obras Públicas hasta 2030 es de 1.448,2 millones de euros frente a los 1.472,9 millones previstos cuando se firmó la segunda adenda del convenio en 2022. Entre 2025 y 2030 está previsto que se inviertan 888 millones de euros, lo que supone el 61% de la cuantía global y que obliga a la Comunidad Autónoma a acelerar la ejecución del gasto frente a lo sucedido hasta ahora. Según la Consejería de Obras Públicas en lo que va de año, con los dos libramientos realizados, se han certificado un total de 73,3 millones de euros, del que ya se ha ejecutado más del 43% del total en forma de transferencias y está comprometido más de un 73%.

El convenio de carreteras va ya por su tercera adenda, que supone una nueva modificación de los límites y el número de anualidades fijado cuando se firmó originalmente. En 2018 el convenio se suscribió entre los dos gobiernos por un montante de 1.200 millones de euros entre ese año y 2025, con un incremento paulatino de las anualidades entre 60 y 250 millones.

Desde el Gobierno central se añade que se pacta un compromiso plurianual de inversión, en forma de recursos que luego transfiere a Canarias para que la comunidad pague el coste de las obras. Con el convenio todavía vigente, el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias firmarán un nuevo acuerdo que garantizará la finalización de las obras pendientes de ejecución. Para ello, se reajustan las anualidades al ritmo de ejecución previsto y se actualizan los listados de trabajos objeto de financiación, incluyéndose dos nuevas actuaciones.