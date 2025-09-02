Canarias pide a Montero un 'perdón' de la deuda de 1.710 millones de euros más de los previstos

Canarias no acepta, a falta de "leer la letra pequeña" sobre la condonación de la deuda que mañana se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que el Gobierno central le exima de pagar solo 3.259 millones de euros de la deuda contraída. El Archipiélago pide el perdón para 1.710 millones de euros más, es decir, un total de 4.969 millones de los 6.518 millones de euros que se toman como deuda de referencia 31 de diciembre de 2023. Esa es la cantidad que el presidente Fernando Clavijo pondrá sobre la mesa en las negociaciones para aceptar el contenido del anteproyecto para perdonar 83.252 millones de deuda autonómica que hoy aprobó el Consejo de Ministros.

"Lo justo es que a los canarios se les condone la misma cantidad de deuda per cápita que a los catalanes, porque no somos ni más ni menos, pues de lo contrario estaríamos pagando la deuda de Cataluña a pesar de que la Comunidad Autónoma ha sido gestionada con seriedad y rigurosidad", argumentó Clavijo tras la reunión mantenida en la sede de Presidencia con los grupos parlamentarios para intentar conformar una entente política canaria similar a la que en su momento se fraguó para impulsar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

En la reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios, el Ejecutivo regional trasladó un informe elaborado por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que demuestra que, como dijo Clavijo, "a pesar de que somos los que menos deuda tenemos de todo el Estado vamos a acabar pagando los excesos y la 'fiesta' de otras comunidades autónomas".

Clavijo, acompañado por el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, insistió en que su gobierno abrirá una "estrategia jurídica y política" para intentar que la condonación de la deuda no se lleve a cabo con los criterios de distribución anunciados por la viceperesidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hoy mismo aseguró que la mayor parte de la condonación de la deuda autonómica aprobada por el Gobierno beneficia a territorios como Canarias.

"No vamos a ser cómplices de hipotecar el futuro de todos los que viven en Canarias", resumió Clavijo.

